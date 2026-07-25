Los bomberos encuentran vacío un coche accidentado en una carretera de Zamora

Estado en el que quedó el vehículo siniestrado Diputación de Zamora

Los bomberos del Parque de Rionegro del Puente se encontraron este sábado con una escena inesperada al acudir a un accidente de tráfico en Entrepeñas.

Un turismo se había salido de la carretera en el kilómetro 4 de la ZA-P-2641, pero cuando los efectivos llegaron al lugar comprobaron que no había nadie en su interior.

El conductor había abandonado la zona antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Los bomberos aseguraron el vehículo y revisaron el entorno para evitar que pudiera causar nuevos accidentes o suponer un riesgo para el resto de conductores.

En la intervención participó una dotación del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora.