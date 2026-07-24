La Diputación de Zamora licita dos nuevos puentes sobre el río Tera con una inversión de más de dos millones

Imagen del proyecto de los dos nuevos puentes en la provincia de Zamora. Fotografía: Diputación de Zamora.

La Diputación de Zamora ha aprobado el expediente de contratación y los pliegos de cláusulas administrativas particulares para la ejecución del Proyecto de Construcción de dos nuevos puentes sobre el río Tera en la carretera ZA-P-1508 entre las localidades de Santa Marta de Tera y Santa Croya de Tera

Una actuación largamente reivindicada por los vecinos de la zona y considerada prioritaria para garantizar la seguridad de los usuarios de esta vía provincial.

La Diputación ha dado luz verde a la contratación de las obras mediante procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria, con un presupuesto base de licitación de 2.192.656,72 euros, de los que 1.812.112,99 euros corresponden al presupuesto de ejecución y 380.543,73 euros al IVA.

Asimismo, se ha aprobado el gasto correspondiente y la apertura del procedimiento de adjudicación.

El anuncio de licitación será publicado en el Perfil del Contratante de la Diputación Provincial de Zamora, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, para que las empresas interesadas puedan presentar sus ofertas.

Una actuación necesaria

La intervención responde a la necesidad de sustituir dos puentes situados en la carretera ZA-P-1508, entre Santa Marta de Tera y Santa Croya de Tera, que presentan un importante deterioro estructural derivado del paso del tiempo y de las condiciones de servicio.

Estos dos puentes forman parte del conjunto de cuatro estructuras existentes entre ambas localidades. Los dos que serán sustituidos se localizan en la margen izquierda del cauce principal del río Tera y permiten salvar dos vaguadas naturales de la llanura de inundación, zonas que con frecuencia permanecen ocupadas por agua.

Los informes técnicos concluyen que el estado actual de ambas infraestructuras hace inviable una rehabilitación integral, por lo que la solución más adecuada y segura consiste en su demolición y construcción de dos nuevos puentes adaptados a las necesidades actuales del tráfico.

Un problema de seguridad vial

En la actualidad, la plataforma de los puentes presenta una anchura insuficiente para permitir el cruce simultáneo de dos vehículos, circunstancia que obliga a regular el tráfico mediante señalización vertical.

Además de esta limitación funcional, las estructuras disponen de sistemas de contención antiguos y unas dimensiones que ya no responden a los estándares actuales de seguridad vial.

Con esta actuación desaparecerá uno de los principales puntos conflictivos de esta carretera provincial, mejorando tanto la circulación diaria de los vecinos como el tránsito de vehículos agrícolas, transporte de mercancías y servicios de emergencia.

Dos nuevos puentes completamente renovados

El proyecto contempla la demolición completa de los dos puentes actuales y su sustitución por dos nuevas estructuras construidas prácticamente sobre la misma ubicación. El precario estado de conservación hace inviable su rehabilitación integral.

Para garantizar la movilidad durante la ejecución de las obras se habilitará una calzada provisional, que permitirá mantener el tráfico abierto en la ZA-P-1508 mientras se desarrollan los trabajos, evitando el aislamiento de las poblaciones afectadas.

Las nuevas infraestructuras dispondrán de una calzada de mayores dimensiones, aceras completamente pavimentadas, nuevos sistemas de contención y barreras de seguridad, y mayor capacidad estructural.

Características técnicas

El primero de los puentes estará formado por una estructura de tres vanos, con una longitud total de 40,80 metros entre ejes de estribos y un tablero convencional de vigas tipo doble T.

La distribución de los vanos será de 10,20 metros, 20,40 metros, y 10,20 metros.

Por su parte, el segundo puente estará constituido por un único vano, con una longitud de 30 metros entre ejes de estribos y una luz libre de 28,30 metros, igualmente mediante tablero convencional de vigas tipo doble T.

Ambas estructuras estarán diseñadas conforme a los criterios actuales de durabilidad, capacidad resistente y seguridad vial.

Mejora integral de la carretera

La actuación no se limita exclusivamente a la sustitución de los puentes.

El proyecto incluye además la ampliación de la plataforma de la carretera en los accesos a ambas estructuras; el refuerzo del firme; la pavimentación completa de la calzada; la ejecución de nuevas aceras, la renovación de la señalización horizontal; la instalación de nueva señalización vertical y la colocación del balizamiento y elementos de seguridad vial.

Estas obras permitirán modernizar uno de los tramos más sensibles de esta carretera provincial y mejorar notablemente las condiciones de circulación.

Compromiso con las infraestructuras provinciales

Con esta nueva licitación, la Diputación de Zamora continúa impulsando la modernización de los más de 1.500 kilómetros que componen la red provincial de carreteras mediante inversiones estratégicas destinadas a incrementar la seguridad vial, mejorar las comunicaciones entre municipios y ofrecer unas infraestructuras acordes a las necesidades actuales del medio rural.

La construcción de estos dos nuevos puentes supone dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos de Santa Marta de Tera, Santa Croya de Tera y del conjunto de usuarios de la carretera ZA-P-1508, eliminando un punto especialmente sensible de la red viaria provincial y garantizando unas comunicaciones más seguras, cómodas y fiables durante las próximas décadas.