El Ayuntamiento de Zamora destina 50.000 euros a ayuda humanitaria para la infancia en Venezuela tras el terremoto

El Ayuntamiento de Zamora habilitará en el próximo pleno municipal una partida extraordinaria de 50.000 euros destinada a financiar ayuda humanitaria para Venezuela, país que continúa haciendo frente a las devastadoras consecuencias de los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

Esta iniciativa responde a la necesidad de actuar con celeridad ante una emergencia que ha dejado miles de damnificados y ha agravado aún más la crítica situación que atraviesa la población venezolana.

La aportación económica se materializará a través de Cruz Roja, organización humanitaria que ya se encuentra desplegada sobre el terreno y que cuenta con la infraestructura y la experiencia necesarias para garantizar que los recursos lleguen de forma ágil, eficiente y transparente a quienes más lo necesitan.

En concreto, la ayuda se orientará de manera prioritaria a atender las necesidades más acuciantes de la infancia, colectivo que, en contextos de emergencia como el actual, sufre de forma desproporcionada los efectos del desastre: falta de alojamiento, inseguridad alimentaria, carencia de agua potable y graves secuelas emocionales que requieren atención psicosocial inmediata.

Con esta decisión, el Ayuntamiento de Zamora mantiene su compromiso con los principios de cooperación internacional y defensa de los derechos humanos.

La ciudad ya ha habilitado partidas similares en otras catástrofes humanitarias de gran impacto.

Entre ellas, el terremoto de Haití, que asoló el país caribeño en 2010; la guerra de Ucrania, que ha provocado una crisis de desplazados sin precedentes en Europa; y el conflicto de Gaza, donde la población civil, y en especial los niños y niñas, sigue sufriendo las consecuencias de una guerra prolongada.