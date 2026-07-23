Zamora seduce a la prensa turística en Berlín como destino clave de interior en España

En un contexto donde las tendencias del turismo internacional evolucionan hacia destinos de interior, sostenibles y con climas más amables en verano, Zamora ha dado un paso adelante en su estrategia de promoción internacional.

Por ello, desde la concejalía de Turismo, con el concejal Critoph Strieder al frente, celebró durante el día de ayer en Berlín una jornada de promoción ante más de una treintena de medios de comunicación especializados y periodistas de viajes.

El encuentro, desarrollado en un espacio con singular ambientación veraniega, contó con la intervención del concejal de Turismo de Zamora, Christoph Strieder, y una destacada representación institucional y académica como Álvaro Blanco, Consejero de Turismo de la Embajada de España en Berlín y Director de la OET

También han participado Alberto Bosque, de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León; Rulf Treidel, profesor de Turismo y Marketing en la Universidad de Bielefeld; así como Claudia Miguel y Sandra Lorenz, de la Oficina de Turismo de la Embajada de Portugal en Berlín.

Alianza transfronteriza y vertebración a través del Duero

El eje central de la jornada fue posicionar a Zamora no solo como un destino independiente, sino como puerta de entrada a Castilla y León y enclave estratégico de frontera con Portugal.

La propuesta que se ha llevado al país germano desde la concejalía de Turismo, busca animar a los turoperadores alemanes a crear rutas combinadas que unan el patrimonio románico zamorano con la Rota do Românico del norte portugués, o las Rutas del Vino de Zamora con el emblemático Alto Douro Vinhateiro, utilizando el río Duero/Douro como hilo vertebrador.

Para la mayoría de los más de 30 profesionales asistentes, la propuesta resultó un descubrimiento ante el desconocimiento de esta zona. La colaboración conjunta entre instituciones locales, autonómicas, nacionales y del país vecino de Portugal, fue catalogada por los expertos alemanes como un modelo altamente innovador y atractivo para el diseño de nuevos paquetes turísticos.

Naturaleza, clima, patrimonio y nuevas tendencias

Durante el evento, se pusieron en valor las múltiples motivaciones que despierta la provincia entre el viajero centroeuropeo. Entre ellas el clima favorable como alternativa idónea para huir de las olas de calor extremas durante los meses estivales. La oferta en turismo activo y de naturaleza, que permite el avistamiento de fauna salvaje, con especial interés en el lobo ibérico y la ornitología, realización de rutas senderistas y la práctica de deportes acuáticos y oferta de golf.

A ello se une la oferta de nuevos modelos de viaje ante los que las agencias locales mostraron interés en proyectos pioneros, como el desarrollo de estancias o comunidades co-living para el segmento senior +50.

Sabor a Zamora: Gastronomía de KM 0

Durante la jornada, el patrimonio gastronómico tuvo un papel destacado. Los asistentes mostraron gran entusiasmo por la oferta de productos de la tierra y la cocina de "kilómetro cero" que se presentó a periodistas e influencers turísticos.

La jornada concluyó con una degustación de vinos, quesos, pan y repostería artesanal zamorana, además del sorteo de un viaje de 5 días a Zamora entre los periodistas asistentes para conocer el destino de primera mano.

Con esta acción se ratifica el compromiso del Ayuntamiento de Zamora por continuar la labor de difusión de la oferta turística en mercados emisores clave como el alemán, consolidando la ciudad como un referente de turismo cultural, verde y de calidad en el sur de Europa.