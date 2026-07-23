Una provincia de Zamora más cardioprotegida: la Diputación reúne a 71 municipios para implantar desfibriladores

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, durante la presentación de la iniciativa, este jueves Diputación de Zamora

La Diputación de Zamora ha presentado este jueves el proyecto de implantación de desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) en 71 municipios de la provincia con menos de 2.000 habitantes.

Se trata de una actuación que permitirá seguir avanzando hacia una provincia cada vez más cardioprotegida y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia en el medio rural.

El acto ha contado con la participación del presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez y del director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León, José Manuel Barrios Castellanos.

También con la diputada de Fondos Europeos, Emprendimiento e Igualdad, Amaranta Ratón; así como la representante de la empresa adjudicataria del suministro e instalación, Inmaculada Rivas y los representantes de los ayuntamientos beneficiarios.

La actuación ha sido posible gracias a una subvención de 184.000 euros concedida por la Junta de Castilla y León a la Diputación Provincial, encargada de coordinar la licitación, adjudicación e implantación del proyecto.

Esta colaboración institucional permitirá dotar de desfibriladores a aquellos municipios de menos de 2.000 habitantes que todavía no disponían de este equipamiento.

Tras la convocatoria dirigida a los ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes, un total de 71 municipios solicitaron adherirse a esta iniciativa.

La instalación de los equipos comenzó el pasado 13 de julio y está previsto que concluya el próximo 5 de agosto, una vez finalizados los trabajos en todas las localidades participantes.

El proyecto no se limita únicamente al suministro de los desfibriladores, sino que incluye su instalación en ubicaciones accesibles previamente consensuadas con cada ayuntamiento, así como la formación necesaria para garantizar un uso adecuado de los dispositivos.

Cada equipo incorpora, además, los elementos necesarios para su puesta en funcionamiento y mantenimiento inicial, con el objetivo de asegurar su operatividad desde el primer momento.

Uno de los aspectos más relevantes de la iniciativa será precisamente la formación práctica, que constará de ocho horas y se desarrollará de forma comarcal durante las próximas semanas.

Las sesiones se celebrarán en Alcañices el 3 de agosto, Benavente el 4 de agosto, Puebla de Sanabria el 28 de julio, Torregamones el 5 de agosto, Santa Croya de Tera el 5 de agosto, Tábara el 6 de agosto, Villalpando el 3 y el 4 de agosto, Coreses el 6 de agosto, Moraleja del Vino el 29 de julio y Aspariegos el 27 de julio.

Durante la presentación se hizo un llamamiento a los ayuntamientos para implicar al mayor número posible de personas en estas jornadas formativas, más allá de los dos asistentes mínimos previstos por municipio.

El objetivo es disponer de vecinos y personal municipal capacitados para actuar durante los primeros minutos de una parada cardiorrespiratoria, un periodo considerado decisivo para aumentar las posibilidades de supervivencia.

El director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León destacó que esta actuación forma parte de las distintas líneas de colaboración que la administración autonómica mantiene con las diputaciones provinciales para mejorar la seguridad en el ámbito rural.

En este caso, la iniciativa se impulsa desde una perspectiva preventiva, entendiendo los ayuntamientos como centros de trabajo, pero ampliando el beneficio a toda la población y a los pequeños comercios, empresas y establecimientos presentes en cada municipio.

Por su parte, la empresa adjudicataria explicó el funcionamiento de los desfibriladores y destacó que se trata de dispositivos especialmente diseñados para ser utilizados por personal no sanitario.

Los equipos analizan automáticamente el ritmo cardíaco y únicamente administran una descarga cuando resulta necesario, guiando al usuario mediante instrucciones de voz durante todo el proceso.

Asimismo, incidió en la importancia de la formación en reanimación cardiopulmonar básica, ya que las posibilidades de supervivencia aumentan considerablemente cuando la actuación se produce durante los primeros cinco minutos tras la parada cardíaca.

El presidente de la Diputación subrayó que esta actuación constituye un nuevo paso hacia el objetivo de convertir Zamora en una provincia plenamente cardioprotegida. En este sentido, explicó que todavía existen municipios que no han solicitado incorporarse al programa, pese a cumplir los requisitos establecidos.

Por ello, la institución provincial volverá a dirigirse a estos ayuntamientos con el fin de ofrecerles nuevamente la posibilidad de disponer de estos equipos y extender progresivamente la cobertura al conjunto del territorio.

Con esta iniciativa, la Diputación de Zamora y la Junta de Castilla y León refuerzan su compromiso con la protección de la salud, la prevención y la igualdad de oportunidades entre el medio urbano y el medio rural, acercando recursos esenciales a los municipios de menor población y contribuyendo a mejorar la seguridad y la calidad de vida de sus vecinos.