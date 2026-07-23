El Hospital Virgen de la Concha estrenará una sala de radiología digital y robotizada

El Hospital Virgen de la Concha de Zamora renovará su Servicio de Radiología con una nueva sala digital y robotizada que permitirá realizar pruebas más precisas y ágiles.

La Consejería de Sanidad y Bienestar Social destinará 255.310 euros a sustituir el equipo actual por otro más moderno, con suspensión de techo y dos paneles planos de tipo 2A.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha dado a conocer la actuación este jueves tras la reunión del Consejo de Gobierno.

La inversión estará financiada con fondos Feder y se incluye en el Plan de actuación para la Mejora de la Atención del Sistema Nacional de Salud.

El objetivo es que todos los pacientes puedan acceder en igualdad de condiciones a equipos sanitarios de alta tecnología.

La nueva sala permitirá obtener imágenes con mayor calidad y reducir los tiempos necesarios para realizar las pruebas.

También hará más sencillo el trabajo diario de los profesionales del Servicio de Radiología.

Para los pacientes, la renovación se traducirá en diagnósticos más precisos y en una atención más rápida.

La actuación servirá además para actualizar el equipamiento del Complejo Asistencial de Zamora y sustituir una instalación que necesitaba modernizarse.

La nueva sala mejorará así tanto las condiciones de trabajo del personal sanitario como la experiencia de quienes acuden al Virgen de la Concha para someterse a una prueba radiológica.