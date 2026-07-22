El PP exige la retirada del "modelo Junqueras" y reprocha al PSOECyL que responda con "un PowerPoint de nueve hojas"

La portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Leticia García, durante una rueda de prensa J.L. Leal ICAL

El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León ha exigido la retirada íntegra de la propuesta de reforma de la financiación autonómica remitida por el Gobierno de España, un modelo que ha denominado "modelo Junqueras" porque "responde exclusivamente al pacto del presidente del Gobierno con Oriol Junqueras".

Así lo ha manifestado la portavoz del Grupo Popular, Leticia García, en una rueda de prensa celebrada en la sede del Partido Popular de Zamora, en la que ha estado acompañada por el procurador José Luis Barrigón, que ha detallado las causas técnicas del rechazo.

García ha subrayado que se trata de "un tema capital" para los zamoranos y para el conjunto de Castilla y León, "porque la financiación es lo que asume el coste de la prestación de los servicios públicos": sanidad, educación y servicios sociales.

El modelo remitido de nuevo el pasado 10 de julio, ha recordado, es el mismo que ya se envió en enero y que la Comunidad rechazó, y persigue "un único objetivo: mantener a Pedro Sánchez en el poder".

La portavoz ha puesto de relieve que el rechazo trasciende las siglas del Partido Popular.

Ha recordado que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, lo ha calificado de modelo "reaccionario" e "independentista" y como "la mayor amenaza a la igualdad de todos los españoles en democracia", y que el Principado de Asturias ha anunciado su voto en contra.

"Una comunidad socialista diciendo que es una amenaza a la igualdad", ha remarcado.

"Una desproporción tramposa"

En el terreno de los datos, García ha insistido en la desproporción del reparto: teniendo el 20% de la superficie de España y el 5% de su población, a Castilla y León se le otorga solo el 1,29 % de los fondos adicionales.

"No se puede empezar una negociación con una desproporción tramposa y con una insuficiencia absoluta y palmaria de fondos. Es una negociación que parte con las cartas marcadas", ha afirmado.

La portavoz ha recordado que las familias y las empresas zamoranas "pagan muchísimos, excesivos impuestos al Gobierno de Sánchez" como para que después la provincia y la comunidad sean "absolutamente ignoradas" en el reparto.

El GPP ha rechazado igualmente la condonación de deuda planteada.

"No se trata de una condonación, sino de una mutualización de la deuda entre comunidades que penaliza a las que, como Castilla y León, han cumplido con una gestión responsable del gasto y con los objetivos de déficit", ha señalado García, que ha reivindicado que un Gobierno de España "debe velar por la igualdad entre todos los españoles y todos los territorios", tal y como recoge la Constitución.

La portavoz ha criticado con dureza la actuación del PSOE de Castilla y León, que al conocerse la propuesta se desplazó a Cataluña con una delegación encabezada por Carlos Martínez para reunirse con Salvador Illa y "aplaudir allí el modelo", asegurando que "la música sonaba bien".

El "modelo fake"

Después, "ante la vergüenza de haber defendido en Castilla y León el modelo Junqueras", presentó lo que García ha calificado de "modelo fake" y "una burla a los castellanos y leoneses": "un PowerPoint de nueve hojas, portada incluida, en el que no dice absolutamente nada".

De ese documento, ha admitido, solo hay un punto aprovechable: el reconocimiento de que hay que mejorar la financiación por el criterio del territorio. "Estamos de acuerdo en ese criterio, pero resulta que la propuesta del Gobierno de España no solo no lo aumenta, sino que lo baja", ha advertido.

García ha alertado además de que el fondo climático que plantea el PSOECyL "ni se desarrolla ni ofrece cifras, para no molestar a Pedro Sánchez", y ha recordado que en la propuesta del Ejecutivo central dos tercios de ese fondo se destinan a las comunidades del Mediterráneo y el tercio restante se reparte con criterios de población, "perjudicando de nuevo a la comunidad con mayor superficie forestal de toda España".

En este contexto, la portavoz ha reiterado las cuatro preguntas que el GPP formuló hace días y que siguen sin respuesta: qué le contestó Salvador Illa sobre modificar el modelo Junqueras; qué le ha respondido el ministro de Hacienda en esas reuniones "constantes" que dice mantener.

También si el PSOECyL apoyará el rechazo de la Junta al modelo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo día 29; y, la más importante, si Martínez dará instrucciones a los diputados y senadores socialistas por Castilla y León para votar en contra si la propuesta llega finalmente al Congreso y al Senado, "o si solo estará en contra hasta la hora de votar".

"Propuestas concretas"

García ha desmentido también que la Junta carezca de propuesta.

"El Partido Popular, la Junta y el presidente Mañueco llevamos mucho tiempo reclamando la reforma del modelo, y lo hemos hecho con propuestas concretas", ha señalado, recordando la propuesta elaborada en 2022 y actualizada en 2025, basada en la igualdad entre territorios, la solidaridad en el reparto y la suficiencia financiera.

"Es una propuesta real de más de 120 hojas con contenido, frente a su PowerPoint de nueve hojas, portada incluida. El señor Martínez no se la ha leído y nos acusa de no tener propuesta", ha reprochado.

La portavoz ha concluido pidiendo al PSOECyL que "deje de burlarse de los castellanos y leoneses" y adopte "una postura de comunidad, al margen de otras disputas políticas".

"Se está mercadeando con los intereses de Castilla y León y jugando con el dinero de los impuestos de los zamoranos", ha advertido, antes de anunciar que el Partido Popular votará en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, "y nos tememos que lo haremos con el silencio cómplice de un Partido Socialista que cree que con un PowerPoint ha cumplido".

García ha emplazado a los procuradores socialistas zamoranos y al diputado y senador del PSOE por Zamora a rechazar el modelo y respaldar a la Junta el día 29: "Aquí o se está con Castilla y León o se está con Junqueras. No hay más alternativa".