Los MIR y estudiantes de Medicina recibirán ayudas por formarse y hacer prácticas en la zona rural de Zamora

La Diputación de Zamora y el Colegio Oficial de Médicos de Zamora han firmado un convenio para el fomento de la medicina rural.

Todo con el objetivo de mejorar la asistencia médica en la zona rural, en especial en los consultorios de difícil cobertura, y, por otro, que los estudiantes de Medicina y médicos residentes (MIR) conozcan de primera mano la realidad de la atención primaria en los municipios más alejados de la capital.

Esta colaboración se traducirá en becas para los estudiantes de los últimos cursos del Grado de Medicina de la Universidad de Salamanca-USAL (4º, 5º y 6º), que estará dotada anualmente con 10.000 euros.

Y en ayudas económicas para cubrir los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención a los médicos internos residentes (MIR) que realicen su rotación de medicina de familia en la zona rural, a las que se destinarán otros 10.000 euros.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez Domínguez, y el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Zamora, Sebastián Martínez Fernández, acompañado por el vicepresidente primero y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, y la vicepresidenta y responsable de Formación de la institución médica colegial, Silvia Ferrero, han firmado esta mañana en el Salón de Plenos de la institución provincial el convenio.

Está enmarcado en un programa suscrito con la Junta de Castilla y León y la Universidad de Salamanca para que los alumnos de 4º, 5º y 6º curso del Grado en Medicina de la USAL lleven a cabo prácticas académicas externas en centros de salud del medio rural de la provincia.

En principio, cada año, podrán beneficiarse 10 estudiantes de estas becas dotadas cada una de ellas con 1.000 euros. Los futuros facultativos pasarán un mes conociendo la realidad de la atención primaria en la zona rural.

La otra pata de esta colaboración con el Colegio de Médicos es el convenio para la concesión de ayudas económicas destinadas a compensar los gastos derivados de la realización de rotaciones formativas en centros de salud y consultorios locales rurales de la provincia de Zamora, ya sean para cubrir los gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención.

De esta forma se busca motivar a los MIR a que realicen en centros de salud de la zona rural los 3 meses que tienen que completar de formación en atención primaria. Además de haber realizado la citada rotación rural en los 12 meses previos a la solicitud.

Para poder aspirar a las ayudas tienen que pertenecer a la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, estar adscritos a la Gerencia de Atención Primaria de Zamora y estar colegiados en el Colegio Oficial de Médicos de Zamora-

Tanto en el caso de los estudiantes como en de los médicos residentes, se dará prioridad a aquellas solicitudes que impliquen estancias en consultorios de difícil cobertura (a más de 40 kilómetros de distancia de Zamora capital) y a zonas con mayor dispersión geográfica y elevada demanda asistencial dado el envejecimiento de la población que vive en ellas.

De momento, ya son 2 los jóvenes estudiantes de Medicina que se beneficiarán este verano de las becas que, tras meses de trabajo previo, nacen en este 2026 con vocación de continuidad.

Javier Faúndez explicó que en su afán, como responsable de la Diputación, en mejorar las condiciones de vida de los vecinos de la provincia, han llevado adelante estos “convenios que buscan acercar y hacer más atractivas a los futuros galenos las plazas vacantes en los consultorios rurales y, en definitiva, procurar su cobertura”.

“Porque con estas becas y ayudas lo que se busca, es que tanto los MIR como los estudiantes de Medicina”, dijo.

Y también que “conozcan la realidad de la medicina rural de esta provincia y que esta experiencia, no sólo les sirva para formarse como personas y como médicos, sino también les invite en un futuro a poder optar a esas plazas en la zona rural. Que conozcan de primera mano, que no le cuenten cosas, y que se puedan quedar en nuestros pueblos”.

En este sentido, Sebastián Martínez Fernández habló de uno de los grandes problemas de la atención sanitaria en la provincia: “No cubrimos las plazas de atención primaria en la medicina rural”.

Con el convenio, buscan hacerle frente y, a la larga, también «dar una medicina de calidad a toda la población», no importa si vive en los grandes núcleos de población o en los núcleos más alejados. Con estas ayudas económicas, se busca dar respuesta al problema económico que generan los gastos del traslado de los profesionales a la zona rural y que suele ser un hándicap a la hora de cubrir estas plazas.