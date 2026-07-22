Huyen de un control en Galicia y son interceptados en un pueblo de Zamora: hay tres detenidos

Imagen del amplio dispositivo de la Guardia Civil para detener a las tres personas que se saltaron un control en Galicia. Fotografía: Subdelegación del Gobierno en Zamora / Guardia Civil.

Tres personas han sido detenidas en la localidad zamorana de Fontanillas de Castro cuando huían de un control desde A Coruña, como han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

Sobre las 12:30 horas de la mañana de este miércoles, 22 de julio, se recibía un aviso del COS de La Coruña que solicitaba colaboración para identificar a los viajeros de un vehículo que se había dado a la fuga de un control, huyendo a gran velocidad y circulando por la A-66.

Desde la provincia de Ourense se comunicaba que el vehículo continuaba dirección Zamora circulando por la A-52. Desde la Central Operativa de Servicio de la Comandancia de Zamora se activaba un dispositivo para proceder a la detención del vehículo.

A lo largo del recorrido y dentro de la provincia de Zamora se articuló un dispositivo de búsqueda compuesto por unidades de seguridad ciudadana, Agrupación de Tráfico, equipo Pegaso, OMAP y USECIC, al mando del capitán de la compañía de Benavente.

El vehículo ha sido localizado en la localidad de Fontanillas de Castro por una unidad de la Agrupación de Tráfico sin ningún ocupante en su interior.

Uno de los detenidos por la Guardia Civil. Fotografía: Subdelegación del Gobierno en Zamora / Guardia Civil.

Sobre las dos de la tarde se procedía a la detención de dos de los tres ocupantes, tras ser localizados en un camino de la localidad.

Posteriormente, se procedió a la detención del tercer ocupante y la localización de los enseres que portaban.

Los detenidos y los efectos intervenidos quedan a disposición de la Unidad Orgánica de Policía Judicial.