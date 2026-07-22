Finalizan las obras de renovación de la plaza de Canteras del Raposo en el barrio de Pinilla de Zamora

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, junto al concejal de Obras, Pablo Novo, durante su visita a la plaza de Canteras del Raposo, este miércoles Ayuntamiento de Zamora

El Ayuntamiento de Zamora ha concluido los trabajos de renovación integral de la plaza de Canteras del Raposo, en el barrio de Pinilla. La actuación, que ha dispuesto de un presupuesto base de licitación de 48.000 euros, constituye el primer proyecto ejecutado dentro del programa municipal participativo Soñando Plazas.

Se trata de un programa ideado para implicar a las asociaciones vecinales en el diseño y mejora de los espacios públicos de sus barrios, ha explicado el concejal de Obras, Pablo Novo, quien ha visitado este espacio junto con el alcalde de Zamora, Francisco Guarido.

Desde el consistorio se ha agradecido expresamente la colaboración e implicación de la Asociación Vecinal de Pinilla, cuya participación ha resultado clave para definir una actuación plenamente adaptada a las demandas de convivencia del entorno.

Transformación integral

Según explicaba Novo, la remodelación ha supuesto una transformación completa de la plaza “para convertirla en un espacio más sostenible, accesible y confortable”. Entre los trabajos destacados figura la construcción de una jardinera de obra perimetral con especies arbustivas y florales que mejoran la calidad ambiental.

Asimismo, se ha renovado el pavimento aplicándole pintura epoxi gris, sobre la que se han plasmado nuevos juegos infantiles pintados y la rotulación identificativa del barrio de Pinilla.

Uno de los elementos centrales ha sido la instalación de pérgolas de madera con cubierta de cañizo de bambú, orientadas a proporcionar zonas de sombra y mejorar el confort térmico en época estival. Esta medida se completa con la colocación de balizas solares y un nuevo mobiliario urbano integrado por siete bancos de polietileno de colores y papeleras de alta durabilidad.

Puesta a punto del parque

De manera complementaria, en el parque infantil contiguo se ha renovado la valla perimetral de seguridad, se ha aportado nueva arena a la zona de juegos y se han instalado dos mesas de polímero reciclado junto a una fuente potable doble adaptada para personas y mascotas.

Tras la finalización de Canteras del Raposo, el concejal de Obras ha explicado que el programa "Soñando Plazas" tendrá continuidad con la remodelación de la plaza de Bermillo de Sayago, en el barrio de San Frontis, cuyo proyecto se dará a conocer en las próximas semanas.

Pablo Novo ha concluido señalando que desde el Ayuntamiento de Zamora se promueven “proyectos de humanización urbana y participación ciudadana orientados a mejorar la calidad de vida en los barrios a través de espacios públicos modernos, sostenibles y accesibles”.