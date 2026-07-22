La Diputación de Zamora moviliza casi 6,2 millones para impulsar la innovación y la prevención de incendios

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, durante su rueda de prensa de este miércoles Diputación de Zamora

La Junta de Gobierno de la Diputación de Zamora, presidida hoy por el presidente de la Institución Provincial, Javier Faúndez Domínguez, ha aprobado un amplio paquete de acuerdos.

Estos refuerzan el compromiso de la institución con el desarrollo económico, la innovación, la promoción de los productos agroalimentarios de calidad, el apoyo al tejido asociativo, la mejora de los servicios públicos y la prevención de incendios forestales.

Durante la comparecencia posterior a la reunión, Javier Faúndez destacó que las decisiones adoptadas y los anuncios realizados suponen una movilización económica de cerca de 6,2 millones de euros, destinados a impulsar proyectos estratégicos para el desarrollo de la provincia y mejorar la calidad de vida en el medio rural.

Cultivo del boletus

La Junta de Gobierno ha aprobado la licitación del contrato de servicios de asistencia técnica para la investigación del cultivo de boletus de jara en la provincia de Zamora, con un presupuesto de 100.000 euros y una duración de tres años (2026, 2027 y 2028).

El proyecto permitirá desarrollar un programa experimental para testar técnicas innovadoras de implantación de jara micorrizada con Boletus edulis, tanto en terrenos agrícolas como en jarales desbrozados con sistemas de riego.

En una primera fase se elaborará un diseño experimental en el que se evaluarán diferentes sistemas de plantación y siembra, el empleo de inóculos fúngicos y bacterianos, distintas dosis de riego y las características edafológicas del terreno.

Posteriormente se instalará una parcela experimental, dividida en microparcelas, donde se pondrán en práctica los distintos ensayos para avanzar en el conocimiento de este cultivo, que puede convertirse en una nueva oportunidad económica para el medio rural zamorano.

Javier Faúndez ha recalcado que si el programa funciona se replicará para que pueda ser utilizado por particulares que decidan emprender en este sector y la producción no dependa de las condiciones climatológicas exclusivamente.

Tejido empresarial

La Junta de Gobierno ha aprobado también la licitación del contrato de servicios de consultoría estratégica, asesoramiento y mentorización empresarial, con un presupuesto de 232.033,65 euros y una duración inicial de un año, prorrogable por dos anualidades más.

El contrato, financiado con Fondos Europeos permitirá ofrecer un servicio integral dirigido a fortalecer el tejido empresarial de la provincia mediante tres líneas de actuación.

Estas son: la elaboración y actualización permanente de una base de datos estratégica sobre la realidad empresarial zamorana y la asistencia técnica y mentorización personalizada mediante diagnósticos DAFO y planes de trabajo individualizados para empresas, profesionales y emprendedores.

También la implantación de un sistema de vigilancia financiera que facilitará información segmentada y en tiempo real sobre ayudas y subvenciones locales, autonómicas, nacionales y europeas.

El objetivo es mejorar la competitividad, la innovación, la sostenibilidad y la capacidad de captación de financiación de las empresas de la provincia.

Alimentos de Zamora

La Diputación ha aprobado las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a los Consejos Reguladores, Órganos de Gestión de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas y entidades titulares de Marcas de Garantía correspondientes al ejercicio 2026.

La convocatoria cuenta con una dotación de 430.000 euros destinada a apoyar los programas de promoción y protección de los productos agroalimentarios de calidad de la provincia integrados en la marca Alimentos de Zamora.

Las ayudas permitirán financiar acciones de promoción en ferias y exposiciones, campañas publicitarias, degustaciones, elaboración de material promocional, estudios para nuevas figuras de calidad, controles de certificación, gastos de funcionamiento de las entidades y actuaciones de difusión de los productos zamoranos en actividades deportivas, sociales y culturales.

Prevención y salud

La Junta de Gobierno ha aprobado un convenio con la Asociación Unidos contra el Cáncer de Toro y su Alfoz, dotado con 8.000 euros, para desarrollar durante 2026 el programa "Ejercicio Físico y Cáncer", además de campañas de sensibilización, prevención y captación de fondos para la investigación oncológica.

Entre las actuaciones previstas figuran campañas informativas, conferencias, concursos escolares, el VIII Maratón del Euro por la Investigación del Cáncer, la distribución de pañuelos oncológicos y campañas de prevención solar.

Asimismo, se ha aprobado un convenio con la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora, por importe de 10.000 euros, destinado a desarrollar campañas de promoción de la donación altruista de sangre y captación de nuevos donantes mediante charlas en centros educativos, material divulgativo y la organización de la IV Gala del Donante.

Comida a domicilio

La Junta de Gobierno ha resuelto la convocatoria de ayudas para la adquisición de vehículos destinados al servicio de catering de comida a domicilio en municipios con CEMI, con una inversión total de 148.247 euros.

Los municipios beneficiarios son: Riofrío de Aliste: 30.000 euros, Guarrate: 28.372,10 euros, San Vicente de la Cabeza: 30.000 euros, Villamor de los Escuderos: 30.000 euros y Bermillo de Sayago: 29.874,90 euros.

El presidente ha anunciado que en 2027 se sacará una nueva convocatoria para atender a los municipios que se han quedado fuera este año debido a que se ha agotado el presupuesto.

Transporte social

También se ha aprobado la resolución de la convocatoria de subvenciones para asociaciones sin ánimo de lucro destinadas al transporte social, con una dotación total de 120.000 euros.

Las ayudas beneficiarán a Azayca, Feafes, Fundación Futudis, Azdem, Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica, AFA Benavente y Comarca, Fundación Intras, Unidos contra el Cáncer Toro y Alfoz, Asociación Española Contra el Cáncer, Sanagua Aspace y AFA Zamora.

La Diputación inicia la contratación del Plan de Inversiones para la prevención de incendios forestales

Inversiones Plan Prevención de Incendios

Durante su comparecencia, Javier Faúndez anunció además que la Diputación ya ha iniciado el expediente de contratación del Plan de Inversiones para la prevención de incendios forestales, una actuación estratégica dotada con 2.105.089 euros, cofinanciada por la Junta de Castilla y León.

La inversión permitirá mejorar la capacidad de actuación de la Diputación y de los ayuntamientos antes de la campaña de alto riesgo de 2026, tras los graves incendios sufridos por la provincia durante el verano de 2025.

Del presupuesto total, 1.303.089 euros serán aportados por la Junta de Castilla y León mediante subvención directa y 802.000 euros por la Diputación de Zamora.

El contrato se divide en cinco lotes:

700.000 euros para la adquisición de dos máquinas de orugas con pala bulldozer, cabezal desbrozador forestal y ripper.

458.000 euros para una autobomba forestal pesada destinada al futuro Parque de Bomberos de Sanabria.

54.000 euros para un vehículo 4x4 tipo pick-up que prestará servicio como vehículo de mando del futuro Parque de Bomberos de Sanabria.

363.089 euros para material de prevención y extinción de incendios que será distribuido entre los municipios de la provincia.

530.000 euros para la adquisición de 16 biotrituradoras remolcadas destinadas a facilitar la eliminación de restos vegetales y mejorar las labores de limpieza forestal.

El presidente recordó que estas inversiones responden a las necesidades detectadas tras los incendios de Molezuelas de la Carballeda y Porto de Sanabria, que arrasaron más de 42.000 hectáreas, y permitirán reforzar los medios del Servicio de Medio Ambiente, del Parque de Maquinaria y del futuro Parque de Bomberos de Sanabria.

El plan se completará con actuaciones de limpieza de montes y mantenimiento de los anillos de protección de los municipios para incrementar la seguridad de la población y mejorar la capacidad de respuesta frente a los incendios forestales.

Fondo de Cohesión Territorial 2026

Finalmente, Javier Faúndez recordó que el pasado 20 de julio se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora la resolución del Fondo de Cohesión Territorial 2026, que permitirá ejecutar inversiones en los 231 municipios zamoranos con menos de 1.000 habitantes.

El programa cuenta con una inversión total de 3.041.141,84 euros, financiada al 50 por ciento por la Junta de Castilla y León, que aporta 1.520.570,92 euros, mientras que la Diputación de Zamora y los ayuntamientos beneficiarios aportarán 760.285,46 euros cada uno, equivalentes al 25 por ciento del presupuesto.

El presidente recordó los principales plazos de la convocatoria:

Presentación de solicitudes: hasta el 30 de septiembre de 2026.

Presentación de las acreditaciones: hasta el 30 de marzo de 2027.

Presentación de las propuestas gráficas y ubicación de las inversiones: hasta el 30 de junio de 2027.

Presentación de las justificaciones por parte de los ayuntamientos ante la Diputación Provincial: hasta el 15 de noviembre de 2027.

Javier Faúndez subrayó que este fondo constituye una herramienta fundamental para seguir impulsando inversiones municipales que mejoren las infraestructuras, los servicios públicos y la calidad de vida en los pequeños municipios de la provincia, gracias a la colaboración entre la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial y los ayuntamientos.