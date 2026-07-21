La Diputación de Zamora impulsa la mejora de los servicios en Riomanzanas y Figueruela de Arriba

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, durante la visita de este martes a Figueruela de Arriba Diputación de Zamora

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha visitado este martes las localidades de Riomanzanas y Figueruela de Arriba, acompañado por las alcaldesas pedáneas de Riomanzanas, Rocío Barrigón, y de Figueruela de Arriba, María Jesús Prieto, así como por la alcaldesa del Ayuntamiento, Lucía Codesal.

Ello con motivo de la entrega de la nueva Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Riomanzanas y de la visita al nuevo consultorio médico y el parque infantil y biosaludable de Figueruela de Arriba.

Durante la visita, el presidente provincial subrayó que la Diputación trabaja para dar respuesta a las necesidades reales que trasladan los alcaldes y alcaldesas de la provincia, impulsando inversiones que garanticen servicios públicos de calidad en los pequeños municipios, mejoren la calidad de vida de los vecinos y contribuyan a fijar población en el medio rural.

Nueva ETAP

La Diputación de Zamora ha destinado 112.944,99 euros a la modernización integral del sistema de captación, tratamiento y abastecimiento de agua potable de Riomanzanas, una actuación que garantiza un suministro más seguro, eficiente y continuo para la localidad.

Las obras han incluido la reconstrucción del azud existente, la ejecución de una nueva captación mediante pozos filtrantes, la instalación de una nueva conducción hasta un nuevo pozo de agua bruta y la construcción de la plataforma que alberga los equipos de tratamiento y bombeo.

La nueva estación incorpora un sistema de filtrado de última generación que, en el caso del agua procedente del pozo, antes de su almacenamiento en el depósito regulador.

Asimismo, se ha ejecutado una nueva acometida eléctrica soterrada de 1.164 metros, que asegura un suministro permanente a la instalación y complementa la planta fotovoltaica existente.

Se trata de una actuación técnicamente compleja debido a su ubicación en el Arroyo de El Fontano, que mejora la calidad del agua distribuida, incrementa la fiabilidad del sistema de abastecimiento y moderniza una infraestructura esencial para la localidad.

Nuevo consultorio

El presidente provincial visitó también el nuevo consultorio médico de Figueruela de Arriba, cuya construcción ha supuesto una inversión total de 77.641,33 euros, de los que la Diputación de Zamora ha aportado 71.000 euros.

El nuevo centro sanitario ofrece unas instalaciones modernas, accesibles y adaptadas a las necesidades actuales de la asistencia sanitaria en el medio rural.

El edificio dispone de sala de espera, consulta médica, consulta de enfermería, aseo adaptado para personas con movilidad reducida y cuarto de limpieza, mejorando notablemente la atención tanto a los pacientes como al personal sanitario.

Además, incorpora soluciones constructivas que incrementan su eficiencia energética, como un elevado nivel de aislamiento térmico, carpinterías de altas prestaciones, climatización mediante aerotermia y apoyo de energía solar para la producción de agua caliente sanitaria.

El edificio cuenta igualmente con nuevas instalaciones eléctricas, de fontanería, saneamiento, ventilación y telecomunicaciones, además de cumplir íntegramente la normativa vigente en materia de accesibilidad, seguridad estructural y protección contra incendios.

La Diputación de Zamora dota a Figueruela de Arriba de un consultorio moderno, eficiente y plenamente adaptado a las necesidades de los vecinos, reforzando la prestación de los servicios sanitarios en el medio rural.

Con estas dos actuaciones, y la del nuevo parque infantil y biosaludable en Figueruela de Arriba, la Diputación de Zamora continúa avanzando en la mejora de las infraestructuras y de los servicios básicos en los municipios de la provincia.

Ello reafirmando su compromiso con el desarrollo del medio rural y con la igualdad de oportunidades para todos los zamoranos, con independencia del lugar en el que residan.