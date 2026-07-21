La Diputación lanza Zamora Medieval XR, una ventana tecnológica al pasado de Castrotorafe, Moreruela y 24 monumentos más

La Diputación de Zamora ha presentado este martes los resultados del proyecto Zamora Medieval XR, una iniciativa que incorpora, recreaciones virtuales y tecnologías inmersivas para ofrecer una nueva forma de conocer y difundir el patrimonio histórico de la provincia.

Impulsado a través del Servicio de Fondos Europeos, Emprendimiento e Igualdad, el proyecto se desarrolla en el marco de Ruractive, una iniciativa europea financiada por el programa Horizon Europe.

Esta se encuentra orientada a revitalizar las zonas rurales mediante soluciones innovadoras vinculadas al desarrollo económico, la transformación digital, la sostenibilidad y la valorización del patrimonio cultural y natural.

Además, este proyecto se ha desarrollado con la colaboración del Obispado de Zamora, Obispado de Astorga, Ayuntamientos y del área de Patrimonio de la Junta de Castilla y León.

Durante la presentación el vicepresidente de la Diputación y Diputado de Turismo Víctor López, ha dado a conocer el trabajo desarrollado en esta primera fase piloto.

En ella, la provincia de Zamora ha sido seleccionada como uno de los territorios europeos de experimentación para aplicar nuevas tecnologías a la conservación, interpretación y promoción del patrimonio histórico.

Uno de los principales resultados del proyecto ha sido la reconstrucción virtual del Castillo de Castrotorafe y del Monasterio de Santa María de Moreruela, dos de los monumentos medievales más representativos de la provincia y declarados Bien de Interés Cultural.

Ambas recreaciones han sido elaboradas a partir de un amplio proceso de documentación histórica, arquitectónica y patrimonial, permitiendo mostrar al visitante cómo pudieron ser estos espacios durante sus momentos de mayor esplendor.

Además de la reconstrucción arquitectónica, el proyecto incorpora escenas audiovisuales que recrean la vida cotidiana desarrollada en ambos enclaves, mostrando diferentes momentos históricos, sociales y culturales con un elevado rigor documental y apoyándose en las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial para generar una experiencia inmersiva y divulgativa adaptada a todo tipo de públicos.

La presentación incluyó una demostración por parte del coordinador del proyecto Javier Ordoño, del funcionamiento de la plataforma digital, ya disponible para los usuarios. La herramienta, completamente adaptada a ordenadores, teléfonos móviles y tabletas, permite acceder a un mapa interactivo con 26 recursos patrimoniales distribuidos en 20 municipios de la provincia, representativos de las distintas comarcas zamoranas y seleccionados con el objetivo de ofrecer una visión equilibrada del patrimonio medieval provincial.

Cada uno de estos espacios incorpora diferentes modalidades de visita, entre ellas recorridos virtuales en 360 grados, contenidos históricos, recursos audiovisuales, juegos interactivos orientados al público familiar y experiencias inmersivas.

Asimismo, en los distintos monumentos se han instalado códigos QR que permiten acceder directamente a los contenidos digitales desde el propio lugar de la visita, facilitando el acceso a personas con movilidad reducida o a quienes no puedan acceder físicamente al interior de los edificios.

El proyecto contempla igualmente la instalación de nuevos puntos permanentes de visualización en Castrotorafe, el entorno del Monasterio de Moreruela y la ciudad de Zamora, desde los que vecinos y visitantes podrán conocer parte de los contenidos desarrollados y acceder a la plataforma digital.

Durante la presentación también se expusieron los primeros datos obtenidos durante el periodo inicial de funcionamiento, en el que la plataforma ha permanecido en fase de pruebas y que ha alcanzado los 400 usuarios.

La buena acogida registrada y el interés mostrado tanto por los usuarios como por distintos municipios de la provincia refuerzan el potencial de esta herramienta como un nuevo recurso para la difusión del patrimonio y el impulso del turismo cultural.

La experiencia desarrollada con Zamora Medieval XR constituye, además, el punto de partida de una estrategia más amplia de digitalización del patrimonio provincial. En este sentido, la Diputación de Zamora trabaja ya para extender esta metodología a nuevos monumentos de la provincia.

Con esta iniciativa, la Diputación de Zamora continúa apostando por la innovación y la aplicación de nuevas tecnologías como herramientas para conservar, divulgar y poner en valor el patrimonio histórico de la provincia, favoreciendo al mismo tiempo un turismo más accesible, experiencial y sostenible que contribuya al desarrollo del medio rural.