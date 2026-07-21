El Ayuntamiento de Zamora impulsa el Barco Dragón para promover el envejecimiento activo en mayores de 60 años

La presentación de una nueva edición del programa de actividades en Barco Dragón se ha producido en un acto que ha contado con la intervención de la concejala de Servicios Sociales, Auxiliadora Fernández, Juan José Román, representante del Club de Piragüismo, y Ana Ferrero, voluntaria y deportista de la Asociación Azayca.

Esta es una iniciativa dirigida específicamente al colectivo de personas mayores de 60 años

La representante municipal ha destacado la importancia de poner en valor la salud integral de los mayores, subrayando que "la salud no es solo lo físico, sino sentirse bien psicológicamente, tener motivaciones y socializar".

La concejala hizo hincapié en la necesidad de romper los prejuicios asociados a la edad.

"Hay que romper el tópico de que las personas mayores no pueden hacer determinadas cosas. Es un colectivo amplio, con ganas de hacer cosas nuevas, y la alternativa a la soledad es el contacto, el diálogo y el deporte", afirmó.

Juan José Román, como responsable técnico de la actividad, detalló el funcionamiento y el desarrollo de esta iniciativa que se celebra por segundo año tras el éxito alcanzado en la primera edición, situación que ha llevado a ampliar los turnos con respecto a la edición anterior para dar respuesta a la alta demanda.

Las salidas tendrán lugar desde las instalaciones del Centro de Piragüismo, espacio que cuenta con vestuarios, aseos y hangares adaptados para el reparto de material, como son palas y chalecos salvavidas.

Horarios, fechas e inscripciones

La actividad arrancará el lunes 27 de julio y concluirá el 7 de septiembre. Las sesiones semanales se realizarán los lunes a las 10:00 horas y los miércoles a las 10:00 y 18:00 horas.

Los participantes deberán estar en las instalaciones 15 minutos antes del inicio para recoger el material necesario.

El representante del Club de Piragüismo Juan José Román, la concejala de Servicios Sociales, Auxiliadora Fernández, y la voluntaria y deportista de la Asociación Azayca Ana Ferrero, durante la rueda de prensa de este martes Ayuntamiento de Zamora

Cada sesión tendrá un cupo máximo de 10 participantes por jornada y turno. Durante la presentación se resaltó que no se requiere ninguna condición física previa ni existen límites de edad a partir de los 60 años.

Las inscripciones se gestionarán a través de la plataforma web municipal lineazamoraapuntame.es.

Una experiencia transformadora

Durante la presentación de esta actividad, se contó con el testimonio personal de Ana Herrero, quien relató cómo su vinculación con este deporte a través de la asociación Azayca derivó en su integración en el equipo de competición.

"Es una experiencia tremendamente satisfactoria. Convivir, socializar y descubrir Zamora desde el propio río es alucinante. Animo a todo el mundo a probarlo", zanjó.