Zamora se posiciona como escenario clave para la observación del próximo eclipse solar histórico

Presentación de las actuaciones para el eclipse solar del 12 de agosto, este lunes en el Ayuntamiento de Zamora Ayuntamiento de Zamora

El Ayuntamiento de Zamora ha presentado esta mañana el dispositivo especial y las actividades preparadas con motivo del eclipse solar total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto.

Se trata de un evento astronómico excepcional, ya que los últimos eclipses de estas características visibles en la ciudad ocurrieron en los años 1239 y 1478, y no volverá a repetirse uno igual hasta el año 2480.

Debido a su ubicación geográfica en el extremo occidental de Castilla y León, Zamora cuenta con unas condiciones privilegiadas para su visualización dentro del cuadrante noroeste, ya que el sol se encontrará algo más alto sobre el horizonte en el momento del atardecer.

Siete puntos estratégicos y movilidad

Con el asesoramiento del astrofísico Javier Domínguez, el Ayuntamiento ha seleccionado siete ubicaciones elevadas y con visión despejada hacia el oeste para contemplar el fenómeno en las mejores condiciones posibles.

Estas son: Avenida de Cardenal Cisneros, La Lobata, Avenida de la Frontera, Parque del Castillo, Plaza de la Catedral, Paseo de las Vistillas y Parada del Molino.

Para facilitar el acceso y evitar la saturación con vehículos particulares, se habilitará un servicio especial de lanzaderas de autobuses urbanos entre las 19:00 y las 22:00 horas.

La línea conectará el centro de la ciudad, desde Príncipe de Asturias y Plaza de Alemania, con la zona de la Feria, San Lázaro, la Cuesta de la Morana y la Carretera de la Hiniesta, realizando paradas en las inmediaciones de los puntos de observación.

Asimismo, en zonas como Cardenal Cisneros, donde se podría habilitar un carril de estacionamiento si fuera necesario, La Lobata y la Avenida de la Frontera se dispondrá de espacios de aparcamiento hasta completar aforo.

Para el resto de ubicaciones céntricas, las autoridades instan a la ciudadanía a desplazarse a pie o en transporte público.

Seguridad ocular y gafas gratuitas

El Ayuntamiento ha incidido en la importancia de la prudencia y ha recordado que es obligatorio el uso de gafas de protección que cumplan con la norma ISO 12312-2 para evitar daños oculares graves.

Para ello, se han producido 36.000 unidades de gafas homologadas que se distribuirán de forma gratuita a través de las farmacias locales, oficinas de turismo, en la Alcaldía y en Cruz Roja y Cáritas, entidades que también colaborarán en el reparto.

Desde el consistorio se hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para que no se retiren gafas de manera masiva e innecesaria.

Además, para las personas mayores o con movilidad reducida que prefieran no trasladarse a los miradores, se instalará una pantalla en la Plaza Mayor que retransmitirá en directo el evento.

Recomendaciones para los asistentes

Aunque el momento cumbre en el que la Luna cubrirá el Sol ocurrirá a las 20:30 horas, todo el proceso de transición se prolongará durante unas dos horas. Por ello, se aconseja a los asistentes acudir a los puntos de observación con antelación (alrededor de las 19:00 o 19:30 horas).

Dada la época estival y las características de los terrenos (zonas secas y segadas), los responsables municipales han solicitado extremar la precaución para evitar el riesgo de incendios.

Se recomienda también que los ciudadanos lleven consigo agua para mantenerse hidratados y elementos para sentarse cómodamente (sillas plegables o mantas).

Apuesta por el astroturismo

Esta iniciativa se enmarca dentro de las acciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, en el que Zamora lleva trabajando más de dos años para posicionarse como un referente en el astroturismo.

En 2025, el Ayuntamiento firmó la Declaración sobre la defensa del cielo nocturno y el derecho a la luz de las estrellas, reafirmando su compromiso con la reducción de la contaminación lumínica y la preservación de cielos limpios.

Como parte de esta campaña de divulgación, se ha editado la pequeña guía informativa De Zamora al cielo, redactada por Javier Domínguez, que incluye un planisferio, detalles del eclipse e instrucciones para construir una cámara oscura casera, ideal para el público infantil.

De esta guía se han impreso 5.000 ejemplares que ya se pueden recoger en las oficinas de turismo.