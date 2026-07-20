El Santiago Peregrino se viste de la Roja en el monasterio de la luz equinoccial

Imagen de Santiago Peregrino vestido con la camiseta de la Roja RRSS Monasterio de Santa Marta de Tera

El Santiago Peregrino del Monasterio de Santa Marta de Tera, una de las imágenes más representativas del patrimonio zamorano, también se ha sumado a las celebraciones por la victoria de España en la final del Mundial de Fútbol frente a Argentina.

Los responsables del templo han colocado simbólicamente una camiseta de la Selección Española sobre la histórica escultura, situada en el exterior de la iglesia.

“Y sin que sirva de precedente, nuestro Santiago Peregrino del Monasterio de Santa Marta de Tera no ha podido dejar de mostrar su simpatía”, han señalado a través de las redes sociales.

El gesto ha estado acompañado de un mensaje cargado de humor: “Cuando termine el partido se la quitamos, je, je. ¡Qué majo ha quedado!”.

La imagen ha unido durante unas horas la tradición jacobea con la alegría por el triunfo de la Selección, que se ha celebrado en numerosos puntos del país.

El Santiago Peregrino es una de las representaciones más conocidas del apóstol en el Camino de Santiago y uno de los principales símbolos del monasterio.

El fenómeno de la luz equinoccial

El templo también es conocido por la llamada luz equinoccial.

Durante los equinoccios de primavera y otoño, un rayo de sol atraviesa uno de los óculos de la iglesia e ilumina directamente un capitel de su interior.

Este fenómeno atrae cada año a numerosos visitantes, peregrinos y amantes del patrimonio, que acuden a contemplar cómo la luz realza la arquitectura románica del edificio.

La cita suele estar acompañada de actividades culturales. En septiembre de 2024, la iglesia acogió la XVII edición del Concierto de la Luz Equinoccial, organizado por la Asociación Amigos del Monasterio.

Esta vez, sin embargo, el protagonismo no ha recaído en la luz, sino en la camiseta roja colocada sobre el Santiago Peregrino como homenaje al triunfo mundialista de España.