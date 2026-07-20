Una adolescente muere ahogada en el río Duero a su paso por Toro

Una adolescente ha fallecido este domingo ahogada en el río Duero, a su paso por Toro, en la provincia de Zamora.

El suceso ocurrió en torno a las 17.13 horas, en las inmediaciones del puente de piedra. Varias llamadas al 1-1-2 Castilla y León alertaron de que una menor se encontraba en el agua y necesitaba ayuda.

Cuando llegaron los servicios de emergencia, la joven ya había sido extraída del río.

Se encontraba inconsciente, por lo que los sanitarios comenzaron a atenderla de inmediato.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local de Toro y de la Guardia Civil de Zamora.

Emergencias Sanitarias-Sacyl movilizó también un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal de Atención Primaria del centro de salud de la localidad.

Los profesionales sanitarios intentaron reanimar a la adolescente durante varios minutos.

Sin embargo, pese a todos sus esfuerzos, no pudieron salvarle la vida y confirmaron su fallecimiento en el lugar.