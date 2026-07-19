Interceptan a un joven y dos menores cuando robaban cable de cobre del alumbrado en un barrio de Zamora

Robo de cableado de cobre en Zamora. Fotografía: cedida por David Gago a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La rápida intervención de la Policía Municipal de Zamora ha permitido, esta madrugada, localizar a tres personas que estaban, presuntamente, sustrayendo cable del alumbrado público en la avenida de Valladolid, en el barrio de Vista Alegre, como ha informado David Gago, concejal de Promoción Económica y Protección Ciudadana.

La actuación se inició tras la llamada de un vecino que alertó de que “varias personas estaban manipulando el cableado del interior de las arquetas de la zona”.

Hasta el lugar se desplazaron, de forma inmediata, varias patrullas de la Policía Municipal, que localizaron a los tres sospechosos cuando trataban de abandonar la zona. Tras un primer intento de huida, los jóvenes fueron interceptados por los agentes.

“Como resultado de la actuación, un menor de 15 años y un joven de 20 años fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y puestos a disposición de la Policía Nacional”, ha explicado David Gago.

Ha añadido que “el tercer implicado, de 13 años, al ser inimputable por su edad, fue entregado a sus tutores legales, activándose el protocolo previsto con la Fiscalía de Menores”.

“Gracias a la información facilitada por el vecino que dio la voz de alarma, los agentes localizaron entre unos arbustos una bolsa oculta que contenía entre 30 y 40 kilogramos de cable de cobre, además de unas tenazas que presuntamente habrían sido utilizadas para cortar el cableado. Todo el material fue recuperado y puesto a disposición de la investigación”, ha añadido Gago.

Los investigadores tratan ahora de determinar si los detenidos “pudieran estar relacionados con otros robos de cable registrados recientemente en las zonas de Cardenal Cisneros y la avenida de Requejo”.

Desde el Ayuntamiento de Zamora se ha reconocido “la profesionalidad, rapidez y coordinación demostradas por la Policía Municipal durante toda la intervención”, así como “la colaboración ciudadana, que resultó decisiva para el esclarecimiento de los hechos y la recuperación del material sustraído”.

El Ayuntamiento recuerda que este tipo de robos “ocasionan importantes perjuicios al servicio público, generan elevados costes de reparación y pueden afectar al funcionamiento del alumbrado y a la seguridad de los vecinos”.