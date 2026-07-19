Denuncian que una carretera de la provincia de Zamora lleva más de 40 años esperando inversión para su remodelación

Zamora Decide ha denunciado el estado de la carretera ZA-902 y ha pedido a la Consejería de Movilidad de la Junta de Castilla y León “su arreglo” tras “más de 40 años esperando una inversión para su total remodelación”.

Han apuntado que esta semana ha comparecido la nueva consejera de Movilidad en las Cortes de Castilla y León, Cristina Sanchidrián para exponer los proyectos en esta legislatura por la Junta de Castilla y León anunciando que “se mejorarán cinco carreteras en la provincia de Zamora en estos cuatro años”.

Para Zamora Decide, esta comparecencia es el anuncio de una nueva legislatura de “vacas flacas” para la provincia de Zamora en infraestructuras de carreteras porque “las cinco carreteras anunciadas ya estaban en el Plan de Carreteras de la Junta de Castilla y León 2008-2020 y ninguna se realizó”.

Algunas, añaden en el comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, “estaban ya en el Plan de Carreteras de la Junta 2002-2007” y “llevan más de 20 años esperando su arreglo”.

“Posiblemente la carretera provincial de titularidad de la Junta que más años lleva esperando un arreglo integral es la carretera autonómica de la Red Complementaria Local ZA-902, que lleva más de cuarenta años esperando una inversión para su total remodelación”, ha asegurado Zamora Decide.

La carretera autonómica ZA-902, señalan, es una carretera “importante que une las comarcas de Tábara y Alba con la comarca de Aliste”, la comarca natural más grande de la provincia, lleva esperando un arreglo integral “desde antes del Plan de Carreteras de la Junta de Castilla y León 2002-2007”.

“Se incluyó en este Plan por el lamentable estado en el que se encontraba y no se arregló ni un kilómetro”, señalan.

Posteriormente la Junta de Castilla y León “la incluyó en el Plan de Carreteras 2008- 2020 presupuestada en 6,48 millones de euros para remodelar 36 kilómetros de carretera y tampoco se realizaron mejoras”, añaden.

En estos momentos, informan desde Zamora Decide, es una carretera “con el firme en mal estado, sin arcenes, con la vegetación de metro y medio invadiendo los márgenes de la calzada y con estrechamientos que hacen muy peligrosos algunos tramos”.

Ha finalizado el último Plan de la Junta de Castilla y León y los vecinos de Escober, Losacio y Vide de Alba, localidades por los que pasa esa carretera, “siguen esperando que se cumplan los compromisos del Plan”, señalan desde la formación.

Los vecinos de la cuarta población que atraviesa esa carretera, San Martín de Tábara, “no sólo esperan la remodelación total de esa vía, sino que esperan que se cumpla el compromiso de realizar una variante que libere al pueblo del paso de vehículos”, apuntan.

Este compromiso, señala Zamora Decide, estaba incluido “en el Plan de Carreteras 2008-2020, junto a otros catorce compromisos de realización de variantes de la provincia de Zamora, que siguen esperando su realización”.

Zamora Decide a través del partido Soria Ya! presentó una Proposición no de Ley en las Cortes en 2004 proponiendo realizar una actuación integral en 2025.

Esta semana, en la comparecencia de la nueva consejera de Movilidad, “tampoco se anunció el arreglo de esta histórica carretera en esta legislatura, es decir que tendrá que esperar cuatro años más, como poco y nosotros nos preguntamos: ¿qué están haciendo los alcaldes de Ferreruela, Losacio y Olmillos del PP por el arreglo de esta carretera que pasa por los pueblos de los que son sus vecinos?”, se han preguntado desde Zamora Decide.

La formación ha exigido “la inclusión de la carretera ZA-902, que une las comarcas zamoranas de Aliste-Tábara y Alba en los presupuestos de la Junta de Castilla y León de 2027 porque se encuentra en un estado tercermundista”.