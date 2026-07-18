LittleOpera, el festival internacional con 11 años que brilla en Zamora: “Es una iniciativa maravillosa”

Gala de 2024 en LittleOpera con José Bros, Elisabet Pons, y Lucía Marín dirigiendo la OSCyL. Imagen de Fotografía Carrera (LittleOpera) cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

LittleOpera es un festival que cuenta con una madurez y una seguridad en la programación, resultados y trayectoria que han sido avalados por los diez años que cumplió el pasado 2025.

Eso ha hecho que el evento que se disfruta en Zamora se haya incorporado a Opera XXI, que es la asociación que coordina el sector lírico en nuestro país con programadores, instituciones y teatros velando por los cambios y mejoras en dicho sector.

En 2026 LittleOpera Zamora presenta en su XI edición dos estrenos absolutos, el de ‘Él. De las tinieblas a la luz’ de Laura Vega y una de las óperas en miniatura, ‘Nadie’, de Javier Centeno.

Todo, junto a sus ya imprescindibles como son la Gala Lírica, la velada en el Teatro Principal, dedicada a una obra de repertorio, las representaciones en municipios rurales, y un espectáculo infantil.

Tampoco se olvida, este extraordinario festival, de la degustación de productos típicos y de los encuentros con creadores e intérpretes.

El evento tendrá lugar entre los días 24 y 26 de julio en la capital zamorana. Aunque desde el 18 de este mes comenzará la actividad en diferentes municipios con LittleOpera Rural.

El precio del abono total es de 60 euros y las entradas están disponibles en la web del festival. También podrán adquirirse directamente en la Taquilla-Caseta situada en la Plaza de Castilla y León y dos horas antes de cada espectáculo en la entrada.

Dos estrenos absolutos y la Gala Lírica

En 2026 LittleOpera Zamora, junto a la Fundación Caja Canarias y el Teatro Solís de Montevideo (Uruguay) han encargado un estreno absoluto a la compositora española Laura Vega. La ópera de cámara ‘Él. De las tinieblas a la luz’ que se podrá disfrutar el sábado 25 de julio en el Teatro Ramos Carrión.

Vega ha musicado un libreto que está escrito por Rita Cosentino y basado en la novela ‘Él’, de Mercedes Pinto. Dirigirá musicalmente Martín Jorge, director del Teatro Solís de Montevideo y entre el reparto se va a contar con Cristina Faus, Manuel Gómez Ruiz y Aarón Martín. La dirección de escena corre a cargo de Rita Cosentino y la escenografía y vestuario de Alejandra G. Requeijo.

Otra cita para no perderse tendrá lugar el domingo, 26 de julio, en el Teatro Principal. Se va a poder disfrutar de ‘Le tre gobbi’, del compositor español Manuel García. Se trata de una producción del Teatro de la Zarzuela y la Fundación Juan March que llega a Zamora precedida de su éxito en Madrid.

Está dirigida por José Miguel Román, con dirección de escena de José Luis Arellano y será interpretada por Cristina Toledo, David Alegret, Javier Povedano, Juan Laboreria y Andoni Larrabeiti.

Una cuestión muy importante es que el festival también quiere llevar su sello a diferentes municipios de la provincia zamorana, entre el 18 y el 23 de julio a través de una iniciativa que lleva el nombre de LittleOpera Rural.

Todo con la obra ‘LyriBélula, crisálida en tres arias’, en un espectáculo familiar bajo la dirección de Amparo Nogués y de Zelia Lanaspa que va a viajar a Villamor de los Escuderos (18 de julio, Salón Cultural), a Coreses (19 de junio, Salón Sociocultural), a Peñausende (miércoles 22, Salón Cultural) y, por último, a Roales (jueves 23, Salón Municipal).

Además de los espectáculos infantiles y de los encuentros con creadores e intérpretes, citas cuyo horario y fechas les ofrecemos al final de este escrito con el programa completo, en el Festival LittleOpera reina la Gala Lírica.

En esta ocasión va a tener el viernes, 24 de julio, en un entorno inmejorable como es la Plaza de la Catedral. Óliver Díaz va a dirigir a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y lo hará acompañando a Vanessa Goikoetxea y Andeka Gorrotxategi, con un repertorio de arias y dúos de ópera.

Tras este evento único y que marca el inicio del festival, tendrá lugar la degustación de productos zamoranos para los abonados al festival.

EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con Óliver Díaz y con Andeka Gorrotxategui que nos explican todos los secretos de una Gala Lírica que promete, y mucho.

“Es una iniciativa maravillosa”

Óliver Díaz va a ser el director de esa gran Gala Lírica que se va a poder disfrutar en un festival único en nuestra Comunidad. Nacido en Oviedo, y de 54 años, comenzó en el mundo de la música cuando solo tenía 8 años y en la dirección con 21.

“Me defino como un apasionado de la vida en general y de la música en particular. Es la primera vez que participo en LittleOpera. Me gustan los ingredientes, las ideas con las que cuenta. Es una iniciativa maravillosa”, señala el que será el director del gran evento.

Del consagrado festival zamorano destaca que “genera nuevos públicos” que “disfrutan de la música en la calle” en verano en algo que genera un valor añadido a este festival marcado en el calendario de muchos.

“Para mí es un gran honor, un placer y un privilegio dirigir esta Gala Lírica con la Orquesta de Castilla y León y también con Andeka Gorrotxategi y Vanessa Goikoetxea. Todo ello con una música que, a todo el que venga a escucharla, le robará el corazón”, afirma Díaz.

El profesional se prepara ya, como para el resto de los conciertos, estudiando mucho para que todo salga perfecto.

Buenos ingredientes y mejor cocinero

“Es una Gala Lírica con los mejores ingredientes posibles. Con una gran orquesta y con dos profesionales que tienen una dilatada trayectoria profesional. Los ingredientes son buenos, ahora solo falta que el cocinero, que soy yo como director, no se pase con el punto de sal”, señala Óliver Díaz.

Óliver Díaz. Fotografía: JC Vega.

Arias y dúos que harán las delicias de todos los asistentes a este evento único y mágico dentro de LittleOpera que encandilará el corazón de todos con los mejores profesionales posibles.

“El objetivo, de cara a la Gala Lírica de LittleOpera, pasa por emocionar y que, durante el rato que dura el evento, la gente viva un montón de emociones y esté más viva que nunca. Estoy seguro de que con esta iniciativa el arte, que habla sin palabras, llegará al corazón de todos y despertará esas emociones”, finaliza el director de la Gala Lírica.

“Gente que nunca ha escuchado ópera se anima”

Andeka Gorrotxategui va a ser el tenor de la esperada Gala Lírica que se celebrará el 24 de julio dentro de LittleOpera, en Zamora. Un hombre de 49 años que suma más de 24 en la profesión, de Vizcaya y que se define como una persona “familiar y amante del deporte”, en esta charla con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Es la primera vez que actúo en LittleOpera y tengo muchas ganas. He estado en la Ópera de Sidney, Nápoles, Roma, Venecia, Montecarlo, Hamburgo o en el Teatro de la Zarzuela. Todo en espacios cerrados. Este festival es especial porque se hace al aire libre con menos intérpretes y orquesta. Es una ópera de cámara, más pequeña”, afirma.

Sobre lo que nos vamos a encontrar en ese Gala Lírica nuestro entrevistado asegura que será “un viaje por algunas de las óperas más conocidas del repertorio operístico internacional” entre las que no faltarán las de “Puccini o Massenet”.

“Los asistentes van a poder disfrutar de dúos y arias que muchos conocerán, sobre todo a los que les guste la ópera. Es muy importante, a través de la Gala Lírica, acercar esta música a todo el mundo”, añade.

Andeka Gorrotxategi. Fotografía: andekagorrotxategi.com

Sobre la preparación para el evento, uno de los aspectos importantes en LittleOpera y que Andeka Gorrotxategui señala es que “tiene que microfonarse” a diferencia de las actuaciones que completa en interiores.

“A veces es más cómodo porque tienes más retorno. Todo depende de la instalación. Las actuaciones en la calle son más multitudinarias. Gente que nunca ha escuchado ópera se anima y se acerca a disfrutar del espectáculo”, apunta nuestro protagonista.

Andeka Gorrotxategui finaliza apuntando que “está seguro” de que la Gala Lírica del 24 de julio “será todo un éxito” dentro del gran repertorio de propuestas que ofrece, este año, LittleOpera Zamora.

Programa completo de LittleOpera 2026

La programación arranca el viernes, 24 de julio, con la Gala Lírica en la Plaza de La Catedral de Zamora con los solistas Vanessa Goikoetxea como soprano y Andeka Gorrotxategui como tenor, con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y bajo la dirección de Óliver Díaz, a las 21:30 horas.

Tras la gala, tendrá lugar la degustación de productos zamoranos para abonados y patrocinadores en un encuentro con los artistas a las 23:00 horas en los Jardines del Museo Pedagógico.

El sábado 25 y el domingo 26 de julio, desde las 12 a las 14 horas y de las 18 a las 20, en la Biblioteca Municipal y en la Plaza de Viriato va a tener lugar otra de las citas más esperadas del festival como es Ópera en Miniatura.

Se va a poder disfrutar de ‘Nadie’, de Javier Centeno y Alejandro Garmón, que será estreno absoluto. También de ‘Tiramisú’, de Juan Durán, de ‘El Paseo’ de José Luis Greco y de ‘Aiwass’, de Igor Escudero.

Cartel de LittleOpera en Zamora 2026. Imagen: LittleOpera.

El sábado 25 de julio llegará uno de los momentos más especiales de estos tres días con el estreno absoluto, en el Teatro Ramos Carrión, de ‘Él. De las tinieblas a la luz’ desde las 21:00 horas.

Se trata de Ópera de Cámara Contemporánea con música de Laura Vega y libreto de Rita Cosentino sobre la novela ‘Él’ de Mercedes Pinto y con la coproducción de LittleOpera Zamora con el Teatro Solís de Montevideo y la Fundación Caja Canarias.

‘Él. De las tinieblas a la luz’ contará con la presencia de Cristina Faus, como mezzosoprano, de Manuel Gómez Ruiz como tenor, de Aarón Martín como actor y de Teresa Olmo como actriz. La dirección musical correrá a cargo de Martín Jorge, la dirección de escena por parte de Rita Cosentino, la escenografía y vestuario será de Alejandra G. Requeijo y la iluminación de David Borafull.

El domingo, 26 de julio, continúa la actividad en LittleOpera con la Operación Ópera, desde las 12:00 horas en el Paraninfo Colegio Universitario a cargo de la compañía Diabolus in Musica sin olvidarnos de que continúan las Óperas en Miniatura que arrancaron el sábado.

Como en ediciones anteriores, se han programado los Encuentros 2026 con charlas con intérpretes y autores con el fin de acercar al público las obras que se van a representar. En este caso tendrán lugar en el Museo Etnográfico el sábado 25 a las 18:00 con ‘El y Ella’ y el domingo 26, en el mismo escenario y hora con ‘Los tres jorobados’.

Como todos los años también se van a desarrollar las visitas gratuitas a la ciudad de Zamora.

Pero volviendo al domingo, 26 de julio, a las 20:30 horas se va a poner el broche final perfecto a esta edición con ‘Le tre gobbi’ en el Teatro Principal en una Producción del Teatro de la Zarzuela y la Fundación Juan March.

Cristina Toledo será la soprano, con David Alegret como tenor y Javier Povedano y Juan Laborería como barítonos. Andoni Larrabeiti será el cantante y coreógrafo mientras que la dirección musical y el piano correrán a cargo de José Miguel Román y la dirección de escena será para José Luis Arellano.

El escenógrafo será Pablo Menor, Ikerne Giménez se ocupará del diseño de vestuario y David Picazo de la iluminación.

Entradas y precios

La organización del evento ha especificado que todas las actuaciones que van dentro de LittleOpera Rural en los diferentes municipios de la provincia de Zamora tendrán un acceso gratuito hasta completar aforo.

El abono para el festival y los espectáculos tiene un precio de 60 euros. También se puede asistir a los diferentes eventos sin adquirir dicho abono.

La Gala Lírica tendrá un precio de entrada de 24 euros, ‘Él. De las tinieblas a la luz’ de 18, la iniciativa Ópera en miniatura de dos euros, Operación Ópera de 5 y ‘Le tre gobbi’ de 30 y 15 euros, dependiendo de la ubicación.

Las entradas para los espectáculos están a la venta, de forma online, a través de la web del festival desde el pasado 3 de junio.

También se podrán adquirir entradas directamente en la Taquilla-Caseta situada en la Plaza de Castilla desde el viernes, 10 de julio y dos horas antes de cada espectáculo en la entrada del mismo.