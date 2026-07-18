Un detenido y un investigado, acusados de estar implicados en 15 incendios en la provincia de Zamora

En la mañana de ayer, la Guardia Civil procedió a la detención de un varón y a la investigación de otro, como supuestos autores de los delitos de incendio e incendio forestal de manera intencionada.

Los encausados, varón de 31 años y otro de 32 años, están implicados en 15 incendios e incendios forestales, afectando varios a la localidad de San Ciprián, su casco urbano y proximidades.

Uno de ellos se produjo en vivienda habitada con grave peligro para los moradores, dos dentro del casco urbano con peligro para las personas, siete en las proximidades de la localidad con peligro para la población y otros cinco dentro del término municipal de Hermisende.

Estos incendios generaron alarma social entre los vecinos de las localidades afectadas.

La investigación y el operativo son llevados a cabo por componentes del SEPRONA de la comandancia de Zamora, en este operativo se contó con la colaboración de otras unidades de la Guardia Civil, así como de agentes medioambientales de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) del operativo INFOCAL de Castilla y León

Todo, al objeto de la determinación de las causas que dan origen a los incendios forestales (tales como aplicación directa de llama, circunstancias meteorológicas, como puede ser rayos, uso de maquinaria, etc.).

Las gestiones, investigaciones, pruebas e indicios obtenidos por los investigadores, llevaron a la detención e investigación de dos varones de 31 y 32 años como supuestos autores de los delitos de incendio e incendio forestal.

El detenido será puesto a disposición judicial a lo largo del fin de semana.

La coordinación entre la Guardia Civil y esta unidad especializada del operativo INFOCAL constituye una línea de trabajo habitual que contribuye a reforzar la eficacia de las investigaciones sobre incendios forestales.

La Junta se personará en la causa

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció esta mañana que la Junta "se personará en la causa" contra el detenido y el investigado por estar implicados en al menos 15 incendios, urbanos y forestales, en la provincia de Zamora, entre los que han afectado a la localidad de San Ciprián.

A través de su perfil personal de la red social X, Mañueco agradeció a la Guardia Civil su “gran trabajo” por la detención e investigación de los presuntos autores de estos incendios. Y expuso que actuará “con contundencia contra los que atacan” el patrimonio natural y los pueblos.

“Prudencia, colaboración y firmeza ante estos reprobables actos”, resumió.