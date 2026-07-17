"Solo quería un vaso de agua": la Policía Nacional detiene 'in fraganti' a un ladrón de viviendas en Zamora

Un agente y un vehículo de la Policía Nacional Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Zamora a un varón como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza en interior de vivienda habitada cometidos de forma consecutiva.

El arrestado fue localizado de manera inmediata por las patrullas policiales tras ser sorprendido por los propios residentes en el interior de sus hogares.

La intervención policial tuvo su origen tras recibirse un aviso en la Sala del Cimacc-091 que alertaba de un robo en una vivienda. El presunto autor logró acceder al primer inmueble a través de una de las ventanas de una vivienda ubicada en el casco histórico de la ciudad.

Una vez en el interior, el individuo merodeó por la vivienda hasta abrir la puerta de un dormitorio, momento en el que se encontró cara a cara con el morador, que se hallaba en la cama.

Al verse descubierto, el asaltante emprendió una rápida huida a través de la terraza de la vivienda, saltando la verja perimetral hacia la vía pública

Lejos de deponer su actitud, escasos minutos después accedió a un segundo domicilio cercano. En esta ocasión, los propietarios se encontraban despiertos en el interior realizando tareas de limpieza y, al percatarse de la presencia de un extraño en su hogar, le afearon su conducta.

El intruso, en un intento de justificar su presencia y eludir la acción policial, manifestó de manera inverosímil a las víctimas que "solo quería un vaso de agua".

La rápida e inmediata respuesta de los indicativos de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional permitió localizar y detener al varón ya en la vía pública.

Tras la instrucción de las correspondientes diligencias policiales, el detenido, que cuenta con numerosos antecedentes policiales, fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia, sección de Instrucción en funciones de guardia de Zamora, disponiendo la autoridad judicial el ingreso en prisión.