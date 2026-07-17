Elvira Velasco será la candidata del PP a la Alcaldía de Zamora en las elecciones municipales de 2027

Elvira Velasco será la candidata a la Alcaldía de Zamora por el PP en las próximas elecciones municipales de mayo de 2027, como ha anunciado este viernes, 17 de julio, el presidente provincial, José María Barrios.

“Me han designado candidata para liderar el cambio en nuestra ciudad. Gracias al Partido, a todos los compañeros, a quienes les habría gustado estar y no han podido, a mi familia y amigos, por estar siempre a mi lado, y a los medios de comunicación”, señaló, emocionada.

“Hoy es un día muy importante para mí. Damos a conocer mi designación como candidata a la Alcaldía de mi ciudad y quiero compartir con todos los zamoranos la ilusión y la responsabilidad de este reto, para el que ofrezco mi compromiso, trabajo, humildad y, sobre todo, sinceridad”, aseguró.

Elvira Velasco hizo hincapié en que buscará “prioridades claras, escuchando, proponiendo y trabajando” con “todos” los sectores, colectivos y barrios para “definir un proyecto ilusionante” y apostilló: “construir un proyecto ambicioso” de ciudad, en el que “Construir un proyecto ambicioso de ciudad, en el que estemos todos, sin divisiones y podamos sentirnos orgullosos de nuestra ciudad, que aun es la gran desconocida”.

Por último, explicó que concibe la política “cuando tiene sentido para ayudar a mejorar la vida de las personas” y concluyó: “Sé bien de lo que hablo, por mi experiencia en el ámbito sanitario. Mucho trabajo por delante y mucha ilusión y responsabilidad. Espero contar con todos los zamoranos y me pongo, desde hoy mismo, a su disposición”.

Cuatro legislaturas

Elvira Velasco (Zamora, 1968), parlamentaria nacional en las legislaturas VIII, XIII, XIV y XV, tiene el grado en Enfermería, máster universitario en Derecho sanitario, máster en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios por la Universidad Antonio Nebrija (Madrid) y programa de Alta Dirección en Instituciones Sanitarias impartido por la IESE Business School de la Universidad de Navarra y la Dirección de Enfermería en los complejos asistenciales de Zamora y Salamanca, además de ser la portavoz de la Comisión de Sanidad y Consumo en la Cámara baja.

Ha ocupado los cargos de teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Fuentesecas (Zamora) y de secretaria provincial de Mayores del PP en Zamora. En la actualidad, también es la secretaria general del Partido Popular de Zamora.

“Quiero destacar que es una mujer, de sobra conocida por los zamoranos, con una experiencia contrastada en política en el Congreso y en el Senado y como concejala de su pueblo. Tiene una dilatada experiencia en gestión en un campo tan complicado como la Sanidad, en Zamora y en Salamanca, y asesora del Ministerio. Es la portavoz de Sanidad en el Congreso y estoy convencido de que será la próxima alcaldesa”, afirmó, durante la presentación de la candidata, el presidente provincial del PP de Zamora, José María Barrios.