El Duero se convierte en un espacio de inclusión para más de 130 personas en Zamora

Presentación de las actividades sociales de 2026 del Club de Actividades Náuticas en Caja Rural de Zamora J.L Leal ICAL

El Club Deportivo de Actividades Náuticas presentó ayer las actividades sociales de navegación de 2026 para personas con discapacidad, refugiados, menores, pacientes oncológicos y personas en riesgo de exclusión, entre otros colectivos sociales.

El programa de inclusión social mediante Barco Dragón y Piragua, recogido en la memoria técnica desarrollada por el Club Actividades Náuticas promueve la inclusión social, la actividad física, la igualdad de oportunidades y la utilización del río Duero como espacio deportivo y de convivencia para colectivos vulnerables, con el objetivo general de favorecer la integración social y el bienestar físico y emocional a través de esas actividades deportivas.

“Las actividades que presentamos son de carácter social y apenas tienen visibilidad pero el objetivo del Club Deportivo Actividades Náuticas, desde el inicio del año 2022, cuando empezamos a generar actividades, fue iniciar este tipo de acciones”, señaló Juan José Román, una de las figuras más relevantes de la historia del piragüismo y representante de la organización de las actividades.

“El programa constituye una iniciativa de alto valor social que contribuye al bienestar, la cohesión social y la promoción del deporte inclusivo en la ciudad de Zamora”.

Asimismo, expresó su agradecimiento por la “acogida” brindada a los programas a la Fundación Caja Rural de Zamora, al Ayuntamiento de Zamora, a la Diputación de Zamora y a las entidades participantes, concretamente, Cáritas Diocesana de Zamora, a través del Programa Terapéutico y del Centro de Atención al Menor; la Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer, el Hogar de Acogida ‘Ángel’, con el Centro Menesiano Zamora Joven; Cruz Roja, a través del Programa de Refugiados; la Fundación Personas, la Fundación Intras y usuarios individuales con capacidades diferentes, además del Colegio Virgen del Castillo, pendiente de la firma del convenio.

“Todas estas actividades son lúdicas, deportivas, principalmente, y de carácter gratuito. El programa se realiza en el río Duero y con embarcaciones estables como el conocido Barco Dragón, y con piraguas. Iniciamos las actividades en mayo, ya que el río estaba en condiciones de navegabilidad y se prolongarán hasta el mes de octubre o noviembre, en función de la demanda”, explicó.

Asimismo, comentó que el número anual de participantes que practican con regularidad oscila entre 130 y 150.

“Una vez avanzada la temporada, se celebra el Festival Inclusivo donde nos acompañarán la mayoría de los participantes, familiares, menores y adultos. Es una jornada inclusiva y de ocio.

Por su parte, el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, aseguró a Román Mangas que, aunque las actividades “puedan tener poca visibilidad pública, en el alma y en el corazón, son grandes actividades, que tienen un mérito extraordinario” y apostilló: “Por eso, es importante, de poder ver a tanta gente que ayudáis y, sobre todo, a tanta gente que hacéis sonreír. Cuando nosotros participamos en la felicidad de la gente, eso da sentido a lo hacemos todos los días”.

La concejala de Servicios Sociales, Auxiliadora Fernández, expresó el “reconocimiento” a las personas que “hacen posible” este tipo de actividades. “Estamos encantados con ver la proyección que tiene este tipo de actividades, que se extienden a colectivos que requieren nuestra atención y que, muchas veces, no tienen la posibilidad de acceder a ello”, señaló.

“Llamo a la continuidad y a la mejora. Hacen falta muchos recursos y creo que las administraciones podemos aunar esfuerzos”, agregó.

La presidenta de Azayca, Pilar de la Higuera, consideró un “lujo” poder compartir los esfuerzos con otras asociaciones y de “muy interesante” el camino emprendido con varias actividades. “Apostamos por que se extienda en muchas más. Muchísimas gracias por compartirlo”, recalcó, además de destacar el trabajo realizado por Juan José Román.