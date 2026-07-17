La Diputación de Zamora y la Fundación Eilza presentan Fromago 2026 en Bragança

La Diputación de Zamora y la Fundación Eilza presentan en Bragança (Portugal) la III Feria Internacional del Queso ‘Fromago Cheese Experience’, este viernes ICAL

Representantes de la Diputación de Zamora y de la Fundación ‘Escuela internacional de industrias lácteas’ presentaron hoy en la sede portuguesa de la Fundación Hispano-Lusa Rei Afonso Henriques, en Bragança (Portugal), la III Feria Internacional del Queso ‘Fromago Cheese Experience’, que se celebrará en la capital zamorana del 17 al 20 del próximo mes de septiembre.

El centro histórico de Zamora acogerá más de 300 expositores, 443 puestos de venta y más de 500 carpas, incluidos catorce puestos de queserías portuguesas.

“Bragança invita habitualmente a suscitantes a los zamoranos. La presentación de Fromago pretende corresponder a ese gesto y abrir nuevas vías de colaboración entre ambos territorios”, señaló el secretario general de la Fundación Rei Afonso Henriques, José Luis González.

Por su parte, la presidenta de la Câmara Municipal de Bragança, Isabel Ferreira, dio la bienvenida a la expedición zamorana y destacó el “valor de la cooperación transfronteriza como motor de desarrollo económico y territorial” y apostilló: “La participación de productores portugueses en Fromago es una oportunidad para dar a conocer sus quesos tradicionales, abrir nuevas relaciones comerciales y llegar a mercados internacionales”.

El acto contó también con la presencia del secretario ejecutivo de la Comunidade Intermunicipal de Terras de Tras-os-Montes, Rui Caseiro.

Catorce stands de Portugal

La presidenta de la Fundación ‘Escuela internacional de industrias lácteas’ y directora de Fromago, Sara Fregeneda, recordó su “vínculo personal” con Portugal, donde su empresa familiar empezó a funcionar en el sector lácteo y confirmó que, con la feria cerrada al cien por cien, habrá catorce stands de queserías portuguesas, además de importadores y distribuidores dentro de las misiones comerciales que organiza la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora junto a la Junta de Castilla y León.

“Fromago va más allá de comprar queso en un estand: es una feria de día, gratuita, pensada para pasar la jornada en familia o con amigos. El recorrido, de unos tres kilómetros por el centro histórico de Zamora, reúne cuatro galerías del queso, cuatro escenarios con catas y exhibiciones de cocina en directo, dos macrozonas gastronómicas y siete tabernas con muestra de gastronomía española”, enumeró.

Entre las novedades de esta edición está la Plaza de la Lana, un espacio dedicado a poner en valor otro producto tradicional de la zona, hoy, prácticamente sin salida comercial, con demostraciones de cómo se trabaja y qué se puede hacer con ella.

Fromago invita también a los portugueses a competir en el I Concurso Nacional Mejor Tarta de Queso, con sus quince plazas ya cubiertas; el III Concurso al Mejor Fromelier de España y el Concurso Nacional Mejor Tabla de Quesos en Hostelería.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, cerró el acto y resumió los principales datos de la segunda edición de Fromago, que registró más de 300.000 visitantes en 2024, 170.000 kilos de queso vendidos y un retorno económico de catorce millones de euros.

Faúndez Domínguez, quien recordó que visita Bragança “casi todas las semanas”, agradeció la acogida y reivindicó la cooperación transfronteriza como “una de las señas de identidad” de Fromago.

“La presentación en Bragança forma parte de ‘Camino a Fromago’, el recorrido promocional que ha llevado a la feria por Málaga, la Semana Verde de Sevilla, Asturias, Valladolid, Salamanca, Londres, Suiza y Francia”, enumeró.

Por último, incidió, junto con Sara Fregeneda, en el objetivo de que la edición de 2028 “cuente, todavía, con más presencia de Portugal”.