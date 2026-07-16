Zamora refuerza su presencia internacional en la Red Europea Transrománica que marca su camino a seguir

Imagen de la reunión de la Asamblea de la Red Transrománica. Fotografía: Ayuntamiento de Zamora.

El concejal de Turismo de Zamora, Cristoph Strieder, ha participado en la asamblea general anual de la Red Europea Transrománica, celebrada en Monforte de Lemos, Lugo, en la jornada de ayer.

En la reunión participaron representantes de 14 territorios y 10 países europeos para elegir nueva directiva, impulsar la conservación del románico y diseñar futuras estrategias de promoción cultural y turística.

Durante la inauguración, se contó con la participación de representantes de la Diputación de Lugo, de la Ruta del Románico de Val do Sousa (Portugal), de Eslovaquia, junto con el representante del Consistorio de Zamora y de la directiva de la asociación, formada por el presidente Lars-Jörn Zimmer, el tesorero Frank Thaeger y la gerente Annemarie Schmidt.

A lo largo de la jornada de trabajo se abordó la renovación de la presidencia de la asociación para los próximos dos años, que continuará ocupando el alemán Lars-Jörn Zimmer, además de la presentación de las actividades desarrolladas por la entidad y la puesta en común de proyectos impulsados por los distintos territorios que forman parte de la red.

También se informó a los participantes sobre los avances de la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial de la UNESCO.

La Red Europea Transrománica promueve la conservación, el estudio y la difusión del patrimonio románico europeo, además de favorecer la cooperación entre territorios e impulsar el valor cultural, turístico y socioeconómico de estos recursos.

Este organismo representa un gran itinerario cultural del Consejo de Europa, agrupando en el mismo a 10 países, entre ellos España, Alemania, Italia y Portugal, que cuentan con un impresionante patrimonio común de arte y arquitectura románica.