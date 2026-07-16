Zamora anuncia casi 70 actividades para disfrutar en el verano más divertido: teatro, música, magia y ópera

La concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, ha presentado esta mañana la programación del Verano Cultural, que ofrecerá casi 70 actividades, con propuestas para todos los públicos de cara a permitir a los zamoranos disfrutar del verano con “un poco de todo: teatro, narración o danza, música, magia u ópera”

Esta misma semana comienza a desarrollarse este programa con el inicio del Festival de Cuentos Eróticos. Según explicaba la responsable municipal, la programación vuelve a contar con actividades realizadas el año anterior, a las que se incorporan novedades para ir complementando las propuestas realizadas.

Noches de Humor, Little Opera, Festival de Fado, Conciertos de diferentes estilos musicales, Teatro, Circo a la Calle, Picnic de cuentos y artesano, Veladas de Enigmas Mentales, Magia, Jornada de Recreación Histórica o las visitas nocturnas al románico son algunas de las propuestas que se ofertan como alternativa para esta época estival.

Entre las novedades, la responsable de Cultura ha destacado la representación teatral que se celebrará en el parque de Olivares el 26 de agosto, a cargo de la compañía Proyecto 43-2, que llevará a escena una obra y reflexión sobre la vida y figura de Federico García Lorca.

“La compañía siempre intenta representar la obra en lugares de memoria histórica, y aquí, en Zamora, pensamos que el barrio de Olivares era el lugar idóneo para ello”, apuntó Cabezas.

También referencia especial a las actividades relacionadas con la astronomía que se celebrará el 18 de septiembre, y que la concejala de Cultura ha entroncado con el eclipse que se vivirá el 12 de agosto en buena parte del noroeste peninsular.

María Eugenia Cabezas ha señalado que se ha intentado que el programa “sea variado, interesante y divertido, donde todo el mundo encuentre algo que le guste a lo largo del verano, esperamos haber acertado”, concluyó.