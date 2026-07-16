Muere un hombre tras caerle una viga encima cuando trabajaba en Toro

Un hombre, de mediana edad, ha fallecido en un accidente laboral tras caerle una viga encima mientras trabajaba en una fábrica de material de construcción situada en la carretera ZA-713, a las afueras de Toro, como ha informado el 112.

La Sala de Operaciones del 112 recibía una llamada a las 12:40 horas que solicitaba asistencia para un varón de mediana edad sobre el que había caído una viga y los alertantes informaban de que el varón precisaba de ser rescatado.

El 1-1-2 daba aviso de este accidente a los Bomberos y la Policía Local de Toro, a la Guardia Civil de Zamora y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envía un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Toro.

En el lugar, los organismos de emergencias han atendido al herido, que ha resultado finalmente fallecido.