Muere un hombre tras caerle una viga encima cuando trabajaba en Toro
El suceso se ha producido en una fábrica de material de construcción situada a las afueras de la localidad zamorana.
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Un hombre, de mediana edad, ha fallecido en un accidente laboral tras caerle una viga encima mientras trabajaba en una fábrica de material de construcción situada en la carretera ZA-713, a las afueras de Toro, como ha informado el 112.
La Sala de Operaciones del 112 recibía una llamada a las 12:40 horas que solicitaba asistencia para un varón de mediana edad sobre el que había caído una viga y los alertantes informaban de que el varón precisaba de ser rescatado.
El 1-1-2 daba aviso de este accidente a los Bomberos y la Policía Local de Toro, a la Guardia Civil de Zamora y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envía un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Toro.
En el lugar, los organismos de emergencias han atendido al herido, que ha resultado finalmente fallecido.