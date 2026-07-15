Zamora se tiñe de igualdad: el Programa de Educación de Calle plasma el pensamiento feminista en los barrios

Un grupo de jóvenes participantes en el Programa de Educación de Calle del Ayuntamiento de Zamora Ayuntamiento de Zamora

El Ayuntamiento de Zamora ha hecho balance de la campaña de intervención social, arte urbano y educación en igualdad impulsada a través del Programa Feminismo y Educación de Calle.

El proyecto ha conseguido movilizar activamente a unos 60 jóvenes que han participado en las acciones propuestas, visibilizando la lucha feminista y promoviendo el debate comunitario sobre la igualdad real entre hombres y mujeres.

En esta iniciativa está implicado el Ayuntamiento con el Centro Menesianos de Zamora, Cruz Roja Española y el Movimiento Feminista "Libres e Iguales", así como el tejido asociativo vecinal de la ciudad.

En el acto de presentación del balance de las actividades desarrolladas han intervenido la concejala de Servicios Sociales, Auxiliadora Fernández y Justino Santiago, director del Centro Menesiano Zamora Joven.

También Rosa Yera, coordinadora provincial de Cruz Roja en Zamora, Lola Estévez, portavoz de la asociación feminista Libres e Iguales, y dos de las jóvenes participantes en este proyecto, Noliet Castro y María Castillo.

Educación de calle

Durante la comparecencia se ha reivindicado el Programa de Educación de Calle como una herramienta fundamental para "hacer comunidad" y fomentar la convivencia mediante la resolución positiva de conflictos, la inclusión e integración.

Asimismo, los responsables han puesto sobre la mesa el compromiso institucional de dignificar la figura de los educadores de calle a través del nuevo Convenio Colectivo de Acción e Intervención Social.

Los educadores, a los que se han calificado como "el alma del proyecto", son los profesionales encargados de descender al barrio, pisar realidades complejas de primera mano y trabajar frente a la vulnerabilidad de niños y adolescentes.

Dos acciones colectivas

La campaña de sensibilización y activismo urbano se ha estructurado en dos acciones colectivas diseñadas y elaboradas por los propios jóvenes.

Un grupo de jóvenes participantes en el Programa de Educación de Calle del Ayuntamiento de Zamora Ayuntamiento de Zamora

La primera, celebrada con anterioridad bajo el título 'Cadenas cotidianas' se celebró en el entorno de la avenida de las Tres Cruces.

Fue la acción inaugural realizada en los jardines de la confluencia entre calle Víctor Gallego y avenida de las Tres Cruces, donde se diseñó y montó una estructura artística con letras de madera pintadas con la palabra 'Libre', acompañada de una simbólica cadena para reflexionar sobre los techos de cristal y las opresiones invisibles que sufren las mujeres diariamente.

La segunda ha sido 'Frases con historia', desarrollada en Los Bloques.

En esta acción, realizada el pasado lunes por la noche, un total de 34 jóvenes y adolescentes del programa, con el apoyo y escolta de la Policía Local de Zamora, recorrieron el barrio de Los Bloques pintando junto a los pasos de peatones citas célebres de grandes mujeres de la historia que previamente habían analizado en sus respectivos talleres formativos.

Ante los resultados cosechados, se ha anunciado que el próximo mes de septiembre se replicará esta misma acción comunitaria de pintado de frases feministas en los pasos de peatones del barrio de Tres Cruces.