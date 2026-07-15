Zamora anuncia la instalación de una pantalla gigante en la Plaza Mayor para ver a España en la final del Mundial

El Ayuntamiento de Zamora instalará el próximo domingo, 19 de julio, una gran pantalla para que los zamoranos puedan ver en la Plaza Mayor el partido que disputará España frente a la selección ganadora del enfrentamiento de esta noche entre Inglaterra y Argentina.

Así lo ha confirmado esta mañana el concejal Pablo Novo, quien ha añadido que está previsto que esa jornada se iluminen con los colores de la enseña nacional los principales edificios monumentales y fuentes de la ciudad, con el objeto de mostrar el apoyo institucional y de toda la ciudad de Zamora a nuestra selección.

Novo ha invitado a todos los zamoranos a sumarse a esta iniciativa para “seguir colectivamente la final y compartir este acontecimiento deportivo en un ambiente festivo y de convivencia”.

Un acontecimiento único, “que será una gran jornada para Zamora en la que deseamos poder celebrar todos juntos un nuevo éxito del deporte español”.