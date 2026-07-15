La UNED de Zamora estrenará el Grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial el próximo curso

El director del Centro Asociado de la UNED en Zamora, José Delgado, y el vicepresidente primero de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte, durante la presentación del nuevo Grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial, este miércoles Diputación de Zamora

El Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Zamora presentó este miércoles de forma oficial el nuevo Grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial, una titulación pionera que se incorpora a la oferta académica de la institución para el próximo curso 2026-2027.

Este lanzamiento representa un paso significativo para la provincia, que gana acceso a una formación de vanguardia en uno de los campos con mayor proyección profesional y transformación social del presente siglo.

El acto, celebrado en el Colegio Universitario de Zamora, reunió a representantes institucionales y académicos que coincidieron en destacar la relevancia estratégica de esta nueva opción formativa.

Una buena noticia para la provincia

El vicepresidente primero de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte, fue el encargado de poner en valor la nueva titulación.

"Será muy demandado por la comunidad universitaria de la provincia. La Inteligencia Artificial va a cambiar el mundo, como reconocen todos los expertos a nivel mundial, y no podemos quedarnos atrás", afirmó con rotundidad.

El acto de presentación del nuevo grado contó con la participación del director del Centro Asociado de la UNED en Zamora, José Delgado.

De forma telemática intervinieron también el coordinador del Grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial, Rafael Martínez, y el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED, Rafael Pastor.

Rafael Pastor subrayó la importancia de la propuesta formativa.

"Hay que dar relevancia al grado, ya que la tecnología avanza muy rápido. Queremos formar profesionales que construyan la IA, no solo que sepan entenderla y usarla. Estamos muy ilusionados con el programa, que va a muy buen ritmo", apuntó.

Por su parte, el coordinador Rafael Martínez destacó la alta demanda laboral de estos perfiles, que son los más cotizados en el mercado tecnológico mundial, y su impacto real en sectores clave como la salud, las finanzas, la robótica, el medio ambiente y muchos otros.

Martínez resaltó además la formación de élite que ofrece el grado, con un plan de estudios vanguardista diseñado por expertos de la ETSI Informática de la UNED y una metodología versátil que permite estudiar desde casa adaptándose a la vida personal y profesional.

Un completo plan de estudios

El grado se estructura en cuatro cursos y suma un total de 240 créditos ECTS. Se imparte con metodología a distancia y semipresencial, y se organiza en seis bloques principales que cubren todo el ciclo de vida de la Inteligencia Artificial, desde los fundamentos matemáticos hasta su implementación real.

El bloque de Matemáticas y Estadística incluye cálculo y álgebra para IA, modelos estadísticos, probabilistas, optimización y toma de decisiones.

En Programación y Algoritmos se abordan la programación, la ingeniería del software, la programación orientada a objetos, estructuras de datos y algoritmia aplicada a la IA.

El apartado de Inteligencia Artificial contempla Machine Learning I, II y III, Deep Learning, ingeniería y gestión del conocimiento, sistemas lógicos y metaheurística.

Datos e Infraestructuras trata bases de datos, Big Data, cloud computing, seguridad de la información y procesamiento masivo.

En Inteligencia Artificial Aplicada se incluyen visión por computador, procesamiento del lenguaje natural, robótica autónoma e IA en finanzas.

Finalmente, el sexto bloque se centra en la profesionalización con gestión de proyectos, gestión empresarial, legislación en IA y Laboratorio de I+D en Inteligencia Artificial.

Salidas profesionales

Los egresados podrán acceder a salidas profesionales de alto nivel, como ingeniero de Machine Learning, científico de datos, arquitecto de IA, especialista en procesamiento del lenguaje natural, experto en visión artificial o consultor en seguridad e Inteligencia Artificial ética.

Con esta nueva titulación, la UNED en Zamora refuerza su compromiso con una formación actual, accesible y de calidad, preparando a los estudiantes para liderar la transformación digital en la provincia y en el resto del mundo.