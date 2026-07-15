El parque infantil de José Regojo luce mejor que nunca: más zonas de sombra, nuevo arenero y vallado de seguridad

El concejal de Obras del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo, ha presentado hoy la finalización de las obras de renovación integral del parque infantil de José Regojo.

Esta actuación, enmarcada en la estrategia de renovación de espacios públicos y zonas de juego infantil de la ciudad que lleva a cabo el equipo de gobierno, ha contado con un presupuesto base de licitación de 47.859,69 euros.

Ofrece a los vecinos un espacio totalmente modernizado, accesible, seguro y adaptado a las necesidades de las familias zamoranas.

Las obras realizadas en este parque infantil han supuesto una transformación completa de las instalaciones existentes, sustituyendo aquellos elementos deteriorados por el paso del tiempo y dotando al parque de nuevos equipamientos mejoran la funcionalidad y, sobre todo, permiten que los pequeños disfruten mejor de este espacio.

Novo ha destacado de forma especial el proceso de participación infantil desarrollado junto a la comunidad educativa del Colegio Alejandro Casona, “gracias al cual se han incorporado de forma directa numerosas propuestas de los propios niños y niñas del entorno”.

Principales actuaciones realizadas

La actuación ha supuesto una reforma integral de este rincón urbano, con la renovación de los elementos de juego, que ha supuesto la incorporación de equipamientos de recreo “modernos, seguros y adaptados a diferentes rangos de edad”.

Además, se han añadido zonas de sombra para mejorar la estancia en el área de recreo infantil mediante la instalación de dos pérgolas de madera con cubierta de cañizo de bambú que garantizan espacios confortables de sombra.

Junto con ello se ha renovado el arenero y se ha colocado un nuevo vallado perimetral de seguridad.

La obra realizada mejora también la accesibilidad, ya que se ha ejecutado un nuevo trazado interior de hormigón impreso para organizar los recorridos. En cuanto al mobiliario urbano, se han instalado bancos de polietileno de alta resistencia, papeleras y una fuente de agua potable doble, apta para personas y mascotas.

El responsable municipal ha destacado el compromiso continuo de la Corporación con los espacios públicos infantiles, indicando que con la actuación ejecutada en el parque infantil de la calle José Regojo, el Ayuntamiento ya ha completado la renovación integral de seis parques infantiles en lo que va de mandato, consolidando un importante esfuerzo inversor.

Novo ha añadido que se sigue trabajando en esta línea, con la adjudicación de la renovación del parque de la calle Cantón, que será el siguiente en ejecutarse, mientras que el pasado martes se realizó un taller participativo con niños y niñas del barrio de Rabiche para diseñar su futuro espacio de juego. Este último se integrará en el plan de pavimentación previsto para el mes de agosto.

Asimismo, el concejal de Obras ha confirmado que ya se han redactado los proyectos de renovación integral para actuaciones a realizar en el parque de La Marina y en Valorio, cuyas licitaciones públicas se abrirán en los próximos días.