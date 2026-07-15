Las motos volverán a tomar Toro con la concentración Ruedas Raras del 24 al 26 de julio

Rueda de prensa para la presentación de la concentración motera Ruedas Raras Ayuntamiento de Toro

Toro volverá a llenarse de motos, música y ambiente festivo con la celebración de la XVI edición de la concentración motera Ruedas Raras, prevista del 24 al 26 de julio. El alcalde de la localidad, Carlos Rodríguez, ha presentado el programa junto a los responsables de la asociación organizadora.

El regidor ha destacado que la cita supone una nueva oportunidad para atraer visitantes y dar a conocer el patrimonio, la cultura y la oferta turística de la ciudad.

“Es una oportunidad para disfrutar de las motos, llenar Toro de personas, mostrar nuestra ciudad y presumir un poco de ella”, ha señalado Rodríguez.

El alcalde ha asegurado que muchos de los participantes regresan posteriormente a Toro acompañados por familiares o amigos. En este sentido, ha defendido la importancia de este tipo de actividades para promocionar el municipio durante todo el año.

El Ayuntamiento colaborará con la cesión de instalaciones municipales, la financiación de uno de los conciertos y la entrada gratuita a la piscina para los inscritos. También aportará los medios necesarios para garantizar la seguridad durante las distintas actividades.

Rodríguez ha agradecido el trabajo de la asociación Ruedas Raras y ha destacado el buen comportamiento que mantienen los participantes. “Es un grupo humano que genera un ambiente excepcional”, ha afirmado.

Una concentración “casera” limitada a 300 participantes

La organización ha establecido un máximo de 300 inscritos, una cifra que hace referencia al número de personas y no al de motocicletas. La limitación responde principalmente al espacio disponible para organizar las comidas y las cenas.

Los responsables han explicado que quieren mantener el carácter familiar del encuentro, lejos de las grandes concentraciones multitudinarias.

“Venimos a pasarlo bien, a presentar nuestro pueblo y nuestras actividades. Quien quiera acompañarnos será bienvenido”, han señalado.

La programación comenzará el viernes 24 de julio con la llegada de los participantes, la apertura de inscripciones y una cena. Posteriormente, la actividad se trasladará al Arco del Reloj, donde actuará el grupo Cruce de Caminos.

La banda se ha convertido en una habitual del encuentro y cuenta ya con seguidores llegados desde distintos puntos de España. Según la organización, muchos participantes conocen sus canciones y las cantan durante los conciertos.

Ruta, música y piscina durante el sábado

El sábado comenzará con el desayuno y una ruta hasta la finca Equinotauro, situada en Alaejos. Allí se desarrollará una actividad relacionada con el mundo taurino antes del regreso a Toro para la comida.

La tarde estará marcada por la música. Dos socios de la asociación ejercerán como DJ y ofrecerán una sesión centrada principalmente en el rock. Además, los participantes podrán acceder de forma gratuita a la piscina municipal.

El programa continuará con la actuación del grupo Rumba 3, antes de la cena y de uno de los momentos más especiales de toda la concentración.

Los motoristas recorrerán las calles de Toro portando bengalas para recordar a los compañeros fallecidos en la carretera. La organización ha reconocido que se trata de una cita especialmente emotiva.

“Todos hemos perdido a alguien en esas circunstancias. Cuando encendemos las bengalas se nos ponen los pelos de punta”, han explicado.

Visita al Alcázar y cata de vino

La última jornada comenzará el domingo con una visita al Alcázar de Toro. Posteriormente, la Denominación de Origen Toro ofrecerá una cata de vino a los asistentes.

La concentración concluirá con una comida, sorteos y la entrega de premios. La organización ha decidido concentrar las actividades durante la mañana para facilitar el regreso de los motoristas a sus lugares de origen.

El alcalde ha animado a los vecinos a participar en los conciertos y a acercarse a conocer el ambiente de la concentración. También ha pedido prudencia a todos los motoristas.

“Las motos no son juguetes y no consisten únicamente en coger velocidad. Hay que ser conscientes de lo que llevamos entre las piernas y tener cabeza”, ha concluido.