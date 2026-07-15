Mañueco homenajea a Dionisio García Carnero: "Dedicó su vida a Zamora y a sus gentes"

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participa en un homenaje a Dionisio García Carnero, cuando se cumple un año del fallecimiento del que fue presidente del Partido Popular de Zamora, este miércoles J.L. Leal ICAL

El presidente de la Junta y del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado este miércoles en el homenaje al expresidente del PP de Zamora Dionisio García Carnero, en el primer aniversario de su fallecimiento.

El emotivo acto, que ha congregado a más de un centenar de personas, ha tenido lugar entre la iglesia y el cementerio del municipio zamorano de Friera de Valverde, localidad natal del también exsenador.

"Hace un año perdimos a un gran zamorano y a un querido amigo. Dionisio dedicó su vida a Zamora y a sus gentes, siempre con generosidad, lealtad y una profunda vocación de servicio. Su afecto, su ejemplo y su memoria permanecerán siempre con nosotros", ha publicado Mañueco en su cuenta de X.