Investigan a cinco menores por matar de un golpe a un gato en Villalpando: dos son inimputables

Dos agentes de la Guardia Civil en el lugar de los hechos, en el municipio zamorano de Villalpando Guardia Civil

Cinco menores se encuentran implicados en la muerte de un gato de un golpe con un palo en el municipio zamorano de Villalpando.

La Guardia Civil de Zamora, a través de componentes del Puesto de Villalpando, ha procedido a la investigación de tres de ellos como supuestos autores de un delito de maltrato animal con resultado de muerte.

En este hecho ocurrido a finales del mes de junio en la localidad de Villalpando, habrían estado implicados cinco menores de edad, los tres investigados y otros dos menores inimputables debido a la edad.

Según la información aportada y las pruebas obtenidas, varios menores conducen y guían a dos gatos a lo largo de una calle, otro de los jóvenes espera al final de esa calle provisto de un palo.

A la llegada a su altura de uno de los gatos, le habría asestado un golpe que habría dejado al gato malherido, muriendo posteriormente, siendo arrojado por los menores a un tejado de una edificación próxima.

Las diligencias efectuadas, y pruebas obtenidas fueron entregadas en el día de ayer en la Fiscalía del Menor en Zamora, autoridad competente en estos casos.