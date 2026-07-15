La Diputación de Zamora abre cuatro líneas de ayudas al campo por más de 1,4 millones

Javier Faúndez, en la Feria Transfronteriza de San Miguel Diputación de Zamora

La Diputación de Zamora abrirá este jueves, 16 de julio, el plazo para solicitar cuatro líneas de ayudas dirigidas a agricultores y ganaderos de la provincia.

Las convocatorias suman 1.442.000 euros. Los interesados tendrán 15 días hábiles para presentar sus solicitudes, tanto de forma electrónica como presencial.

La partida más importante, de 662.000 euros, servirá para mejorar la seguridad y la salud en explotaciones situadas en municipios de menos de 2.000 habitantes.

Podrán financiarse actuaciones muy concretas, como la adaptación de maquinaria, el arreglo de naves, la mejora de accesos o la instalación de desfibriladores.

La ayuda cubrirá hasta el 85 por ciento del gasto.

Otros 600.000 euros se destinarán a la compra de collares con función de vallado virtual para ganado bovino, equino y caprino.

Esta tecnología permite controlar mejor a los animales sin recurrir a cercados físicos y puede facilitar el trabajo diario en las explotaciones.

La Diputación abonará hasta el 50 por ciento del importe justificado.

También habrá 137.000 euros para apoyar la cría de las razas alistana-sanabresa, sayaguesa y cabra de las mesetas.

A esta cantidad se suman otros 43.000 euros para el asno zamorano-leonés, una raza estrechamente ligada a la historia y al paisaje de la provincia.

Con estas ayudas, la institución provincial busca respaldar a quienes siguen viviendo del campo, modernizar las explotaciones y dar continuidad a una actividad esencial para muchos pueblos de Zamora.