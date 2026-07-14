La Junta detecta irregularidades en gafas para el eclipse del 12 de agosto y aconseja sobre su uso seguro

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, a través de la inspección de Consumo, está llevando a cabo actuaciones de control sobre las gafas destinadas a la observación del eclipse solar previsto para el próximo 12 de agosto.

Ello con el objetivo de verificar la seguridad de estos productos y la correcta información facilitada a las personas consumidoras en la provincia.

Estas actuaciones se desarrollan en el marco de la Campaña Nacional de control de gafas para la observación de eclipses, impulsada ante el riesgo que supone la observación directa del Sol debido a la elevada radiación que emite en distintas longitudes de onda, con capacidad de producir daños oculares graves e irreversibles.

Hasta el momento, en la provincia de Zamora se han realizado tres controles, correspondientes a dos productos adquiridos a través de canales de venta online y uno en establecimiento físico, dentro del programa de vigilancia de mercado desarrollado el pasado 17 de junio.

Todo con el fin de comprobar el cumplimiento de la normativa de seguridad y de información al consumidor.

Las gafas de eclipse deben ser adquiridas exclusivamente a través de canales de venta fiables y deben contar con información clara sobre su uso seguro, siendo fundamental que la ciudadanía verifique su homologación antes de su utilización.

Estas inspecciones incluyen la verificación de las características de las gafas comercializadas para la observación solar, que deben estar certificadas como Equipos de Protección Individual de categoría II conforme al Reglamento (UE) 2016/425.

También debe ajustarse a la norma UNE EN ISO 12312 2 2015, garantizando el filtrado adecuado de la radiación ultravioleta, visible e infrarroja y la ausencia de defectos que puedan comprometer su seguridad.

Del análisis preliminar realizado se desprende que uno de los productos presenta un etiquetado informativo correcto, mientras que en los otros dos se han detectado irregularidades en la información facilitada al consumidor, actualmente en proceso de valoración por la sección competente.

Puntos de interés

En cuanto a la observación del eclipse en la provincia de Zamora, la Delegación Territorial señala que el fenómeno podrá seguirse desde distintos puntos del territorio.

Especialmente en espacios abiertos con buena visibilidad del horizonte, donde se prevé la organización de actividades de divulgación y observación segura por parte de entidades y administraciones.

Asimismo, se recuerda que en la provincia se están controlando puntos de observación adecuados para la ciudadanía, en los que se priorizará la seguridad, la información preventiva y el uso correcto de gafas homologadas. Hasta el momento son en Benavente y Toro, respectivamente.