Enrique Oliveira revalida la Presidencia de la Cámara de Zamora tras desestimarse el recurso sobre el voto por correo

La Cámara de Comercio celebra su pleno constituyente para la elección de presidente y Comité Ejecutivo. Preside el acto la viceconsejera de Dinamización Industrial y Laboral, Mar Sancho. María Lorenzo ICAL

Enrique Oliveira ha revalidado este martes la Presidencia de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zamora.

El dirigente cameral, único candidato en la votación, obtuvo 12 apoyos y seis votos en contra.

La elección se produjo después de que la Junta Electoral desestimara el recurso de alzada presentado por la candidatura alternativa sobre el voto por correo.

Previamente, la Dirección General de Comercio y Consumo había estimado el recurso, aunque el posterior pronunciamiento de la Junta Electoral permitió continuar con el proceso.

Tras la resolución, se constituyó la mesa electoral y se procedió a la elección del presidente y del nuevo Comité Ejecutivo. También quedó conformado el Pleno de la entidad cameral.

Oliveira defendió su voluntad de mantener una Cámara abierta e integradora. Aseguró que trató de hablar con Diego Rodríguez, representante de la candidatura alternativa, aunque no recibió respuesta, según recoge la agencia Ical.

El presidente reelegido mostró además su sorpresa por la decisión de Rodríguez de concurrir en otra lista y renunciar posteriormente a su vocalía. Esa vacante tuvo que cubrirse mediante un sorteo.

Pese a las diferencias surgidas durante el proceso, Oliveira se mostró dispuesto a colaborar con todos los empresarios, organizaciones y entidades financieras de la provincia.

“La Cámara tiene los brazos abiertos a todo el empresariado”, afirmó. Su objetivo, añadió, será impulsar proyectos y contribuir a dinamizar el tejido productivo de Zamora.

Oliveira sostuvo que la institución debe funcionar como un equipo de trabajo y alejarse de los protagonismos personales.

También reivindicó la gestión desarrollada durante los últimos ocho años.

“Aquí todos venimos a trabajar”, insistió. En este sentido, señaló que su prioridad será gestionar la Cámara de la mejor manera posible y favorecer a las empresas zamoranas.

La candidatura alternativa mantiene sus acciones

Por su parte, Diego Rodríguez explicó que los integrantes de su candidatura tomaron posesión para votar contra la propuesta encabezada por Oliveira.

Rodríguez confirmó que continuarán con las acciones administrativas y que, en caso de no prosperar, acudirán a los tribunales.

La candidatura alternativa había solicitado la paralización cautelar del Pleno para valorar si debía celebrarse.

La sesión siguió adelante, por lo que Oliveira conserva la Presidencia y queda constituido su nuevo Comité Ejecutivo.

Rodríguez recalcó, no obstante, que mantendrán su estrategia hasta obtener una resolución definitiva.

La Junta reivindica su apoyo a las cámaras

La viceconsejera de Dinamización Industrial y Laboral, Mar Sancho, destacó la “relación estable y estratégica” de la Junta con el sistema cameral de Castilla y León.

Según explicó, esta colaboración parte de la convicción compartida de que las empresas son el principal motor del crecimiento económico y de que las instituciones deben acompañarlas en sus procesos de modernización y desarrollo.

Sancho subrayó también el papel de las cámaras en ámbitos como la internacionalización, la innovación, la transformación digital, la sostenibilidad, la formación y el emprendimiento.

La Junta mantiene una financiación estable para el sostenimiento del sistema cameral a través del Consejo de Cámaras. La dotación prevista para 2026 asciende a 1,92 millones de euros.