Zamora restaura los ingenios hidráulicos y las compuertas de las Aceñas de Olivares con 185.000 euros de inversión

Zamora restaura los ingenios hidráulicos y las compuertas de las Aceñas de Olivares. Fotografía: Ayuntamiento de Zamora.

Zamora es una ciudad que ha estado vinculada, tanto por historia como por tradición, al cultivo del trigo y a la molienda del mismo. Se trata de una identidad arraigada en el territorio desde hace milenios.

En este contexto, y con el objetivo de preservar su valioso patrimonio preindustrial, el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Turismo, ha llevado a cabo una profunda intervención de restauración y mejora en las Aceñas de Olivares, uno de los puntos más visitados tanto por los propios zamoranos como por los turistas.

Las actuaciones se han dividido en dos grandes bloques destinados a combatir el fuerte deterioro que venían sufriendo estos elementos debido a su constante exposición a la humedad y los cambios de caudal del río Duero.

Los ingenios hidráulicos

Las Aceñas de Olivares cuentan con tres ingenios diferenciados: un molino, un batán y un martinete. Con esta intervención se ha procedido a la recuperación ambiental de estos elementos esenciales del paisaje cultural del Duero.

El presupuesto para este proyecto ha sido de 102.542,66 euros, siendo adjudicado a la empresa Soldainnova S.Coop.

Al tratarse de estructuras mayoritariamente de madera, el agua deteriora con fuerza los ejes y las ruedas. Por ello, los trabajos han supuesto la sustitución de dos grandes ejes (o árboles) de seis metros de longitud y 60 centímetros de diámetro.

Fabricados en madera de castaño, roble o negrillo pertenecientes al batán y al molino; la renovación de dos ruedas de eje horizontal: una de estilo vitruviano y otra de palas de estructura cruzada.

Por último, el ajuste de componentes internos como chavetas, guijos, entrueguas y pendazos en el molino; sustitución de pujones, levas y ajuste de mazos en el batán ; y la optimización del árbol interior, el anclaje del mazo y la boga en el martinete.

Renovación de compuertas

Junto con la restauración de los ingenios hidráulicos, se ha acometido la renovación de 6 compuertas que presentaban fallos constructivos previos y no lograban resistir la fuerza del río.

Esta actuación ha sido ejecutada por la empresa Mantenimiento Hidromecánicos S.L, con un presupuesto de 82.885 euros para ejecutar la sustitución y colocación de las compuertas.

Los trabajos realizados han supuesto importantes mejoras técnicas, ya que se han instalado marcos con un anclaje más sólido y compuertas fabricadas de una sola pieza.

El accionamiento de las compuertas será 100% manual, eliminando el uso de motores para evitar los daños por un uso inadecuado que se daban en el pasado. Otra de las ventajas que supondrá esta actuación es la prevención de averías en la instalación eléctrica, un problema recurrente cada vez que se producían las crecidas del Duero.

Gracias a este conjunto de inversiones, Zamora no solo asegura la conservación de estas joyas de la ingeniería hidráulica histórica, sino que garantiza que las Aceñas de Olivares sigan siendo un referente cultural y turístico accesible y seguro frente a las inclemencias del río.