Sanabria apaga motores tras reunir a 15.000 personas y dejar 3M€ de impacto económico

El rugido de los motores fue apagándose este domingo en Sanabria.

Tras un intenso fin de semana de rutas, convivencia y exhibiciones, los participantes comenzaron a emprender el regreso con la vista puesta ya en 2027.

La XXXII Concentración Internacional de Motos Lago de Sanabria cerró con cerca de 5.000 inscritos y una afluencia total superior a las 15.000 personas, al sumar acompañantes y visitantes.

Según la organización, el encuentro dejó una repercusión económica de más de tres millones de euros en alojamientos, restaurantes, comercios y estaciones de servicio de la comarca.

La jornada de despedida comenzó a las 10.00 horas con el tradicional toque de diana.

Una hora después salió la última ruta mototurística, que llevó a los participantes desde El Puente de Sanabria hasta Naval del Pozo y Ribadelago.

Concentración de motos de Sanabria Motos Sanabria

Tras recorrer algunos de los paisajes más representativos del entorno del Lago de Sanabria, los moteros compartieron el ya tradicional arroz a la zamorana elaborado por Catering de Luz.

La iniciativa “Cada uno con su bandera” volvió a llenar de color la concentración y permitió al público elegir la enseña más original.

Premios, sorteos y una última exhibición

A partir de las 13.00 horas se entregaron los trofeos a los tres motoclubes con mayor número de inscritos y a la bandera más votada.

También se sortearon regalos entre los participantes, entre ellos una motocicleta y un jamón de bellota valorado en más de 600 euros, cedido por la Asociación Motera de Pata Negra, hermanada con Motos Sanabria.

El último gran espectáculo llegó a las 13.30 horas.

Los pilotos Diogo Ribeiro, Greg Rowbottom, Ricardo Santos y Abraham Parra ofrecieron una exhibición final de freestyle motocross antes de la despedida oficial.

La Asociación Motos Sanabria agradeció la colaboración de asistentes, voluntarios, instituciones, empresas y cuerpos de seguridad, y pidió prudencia a los moteros durante el viaje de regreso.

Sanabria cerró así otro fin de semana convertido en escaparate turístico y punto de encuentro para miles de aficionados.

La despedida dejó una promesa: “Disfrutad de las curvas y nos vemos en 2027”.