Concentración de motos de Sanabria

Concentración de motos de Sanabria Motos Sanabria

Zamora

Sanabria apaga motores tras reunir a 15.000 personas y dejar 3M€ de impacto económico

Tras un intenso fin de semana de rutas, convivencia y exhibiciones, los participantes emprendieron el regreso con la vista puesta ya en 2027.

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El rugido de los motores fue apagándose este domingo en Sanabria.

Tras un intenso fin de semana de rutas, convivencia y exhibiciones, los participantes comenzaron a emprender el regreso con la vista puesta ya en 2027.

La XXXII Concentración Internacional de Motos Lago de Sanabria cerró con cerca de 5.000 inscritos y una afluencia total superior a las 15.000 personas, al sumar acompañantes y visitantes.

Concentración de motos de Sanabria 6 fotos

Concentración de motos de Sanabria 2026

Según la organización, el encuentro dejó una repercusión económica de más de tres millones de euros en alojamientos, restaurantes, comercios y estaciones de servicio de la comarca.

La jornada de despedida comenzó a las 10.00 horas con el tradicional toque de diana.

Una hora después salió la última ruta mototurística, que llevó a los participantes desde El Puente de Sanabria hasta Naval del Pozo y Ribadelago.

Concentración de motos de Sanabria

Concentración de motos de Sanabria Motos Sanabria

Tras recorrer algunos de los paisajes más representativos del entorno del Lago de Sanabria, los moteros compartieron el ya tradicional arroz a la zamorana elaborado por Catering de Luz.

La iniciativa “Cada uno con su bandera” volvió a llenar de color la concentración y permitió al público elegir la enseña más original.

Premios, sorteos y una última exhibición

A partir de las 13.00 horas se entregaron los trofeos a los tres motoclubes con mayor número de inscritos y a la bandera más votada.

También se sortearon regalos entre los participantes, entre ellos una motocicleta y un jamón de bellota valorado en más de 600 euros, cedido por la Asociación Motera de Pata Negra, hermanada con Motos Sanabria.

El último gran espectáculo llegó a las 13.30 horas.

Los pilotos Diogo Ribeiro, Greg Rowbottom, Ricardo Santos y Abraham Parra ofrecieron una exhibición final de freestyle motocross antes de la despedida oficial.

La Asociación Motos Sanabria agradeció la colaboración de asistentes, voluntarios, instituciones, empresas y cuerpos de seguridad, y pidió prudencia a los moteros durante el viaje de regreso.

Sanabria cerró así otro fin de semana convertido en escaparate turístico y punto de encuentro para miles de aficionados.

La despedida dejó una promesa: “Disfrutad de las curvas y nos vemos en 2027”.