El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, durante su visita a la Estación de Tratamiento de Agua Potable del municipio de Almaraz de Duero, este lunes Diputación de Zamora

La Diputación de Zamora garantiza agua potable en Almaraz de Duero con la nueva estación de tratamiento de agua potable ya en funcionamiento.

El presidente de la institución provincial, Javier Faúndez Domínguez, ha visitado hoy la infraestructura, acompañado por el diputado de Obras Municipales y diputado provincial por la comarca de Tierra del Pan, Manuel Martín Pérez; el alcalde de la localidad, José Martín Pérez; y concejales de la corporación municipal.

La infraestructura, ejecutada por la Institución Provincial dentro del Plan Sequía 2023 del Área de Medio Ambiente con una inversión de 197.000 euros, fue recibida el pasado mes de marzo y, tras unos meses de ajustes, ya se encuentra plenamente operativa.

La ETAP garantiza así el suministro de agua potable con todas las garantías sanitarias para los vecinos del municipio.

La actuación ha permitido resolver los problemas que presentaba el abastecimiento municipal debido a la presencia de niveles de arsénico superiores a los establecidos por la normativa sanitaria.

Así como los episodios de turbidez del agua, mejorando de forma notable la calidad del suministro y asegurando que el agua distribuida sea apta para el consumo humano.

Faúndez destacó que "garantizar un abastecimiento de agua de calidad es una prioridad para la Diputación de Zamora, especialmente en los municipios del medio rural, donde estas inversiones son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los vecinos y ofrecer unos servicios públicos con las máximas garantías".

La nueva estación trata el agua procedente de los pozos de sondeo mediante un proceso integral que regula automáticamente el pH, elimina la turbidez mediante un primer proceso de filtración y retiene el arsénico con dos filtros específicos.

Y realiza la desinfección mediante cloración, garantizando que el agua distribuida cumple los parámetros exigidos por la normativa vigente para el consumo humano.

La instalación dispone de un edificio técnico que alberga todos los equipos de tratamiento, un depósito de agua bruta de 15.000 litros, tres filtros automáticos, uno destinado a eliminar las partículas en suspensión y la turbidez y dos específicos para la eliminación del arsénico.

Y también sistemas automáticos de dosificación y control continuo del pH y del cloro residual, así como un nuevo depósito de agua tratada con capacidad para 70 metros cúbicos, que complementa al de 150 metros cúbicos que tiene el ayuntamiento, desde los que se abastece la red municipal.

El proyecto también ha incluido la conexión de la planta con los cuatro pozos de captación, un sistema de telecontrol para gestionar el suministro entre la ETAP y el depósito regulador existente, el suministro eléctrico de la instalación y el vallado perimetral del recinto.

El presidente provincial añadió que esta actuación "es un claro ejemplo del compromiso de la Diputación con los ayuntamientos de la provincia".

Ello "dotándolos de infraestructuras modernas y eficientes que permiten solucionar problemas que, por su complejidad técnica y económica, serían muy difíciles de afrontar únicamente con recursos municipales".

La Diputación de Zamora continúa reforzando su compromiso con la mejora de los servicios básicos en los municipios de la provincia, impulsando infraestructuras hidráulicas que garantizan un abastecimiento de agua potable seguro, moderno y eficiente, contribuyendo a fijar población y a mejorar la calidad de vida en el medio rural.