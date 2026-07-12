La candidatura alternativa pide la paralización cautelar de la constitución de la Cámara de Comercio de Zamora

Imagen de la reunión de la candidatura alternativa a la Cámara de Comercio e Industria de Zamora. Fotografía: JL Leal / ICAL.

La candidatura alternativa a las elecciones de la Cámara Oficial de Comercio de Zamora ha solicitado a la Consejería de Industria, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León que resuelva con carácter urgente la petición de suspensión cautelar incluida en el recurso de alzada presentado el pasado 1 de julio, antes de la celebración del pleno constituyente previsto para este lunes 14 de julio.

La candidatura sostiene que, si la nueva corporación se constituye antes de que se adopte una decisión, la finalidad del recurso podría quedar sin efecto.

La petición ha sido registrada este domingo ante la Consejería después de conocerse la convocatoria de la sesión constituyente de la Cámara.

Según explica la candidatura en un nuevo escrito, la convocatoria supone una circunstancia sobrevenida que obliga, a su juicio, a resolver con la "máxima celeridad" la solicitud de suspensión cautelar planteada hace más de una semana.

La candidatura considera que la constitución de los nuevos órganos de gobierno antes de que la Administración resuelva sobre esa medida cautelar podría generar una situación de "muy difícil reparación".

Además, sostiene que esa circunstancia podría hacer perder la eficacia práctica del recurso de alzada, al quedar constituidos los órganos cuya suspensión solicita.

El recurso administrativo presentado el 1 de julio ya incluía la petición de suspender cautelarmente tanto la proclamación de los candidatos electos como la constitución de los órganos de gobierno de la Cámara.

La candidatura fundamentó esa solicitud en las presuntas irregularidades que, según denuncia, se produjeron durante el proceso electoral y que, a su juicio, deben ser analizadas antes de completar la renovación institucional.

El nuevo escrito remitido a la Junta no incorpora nuevas alegaciones sobre el fondo del recurso ni amplía las supuestas incidencias denunciadas.

Su único objetivo, según explica la candidatura, es trasladar la existencia de un hecho sobrevenido, la convocatoria del pleno constituyente, para que la Administración resuelva antes del 14 de julio la medida cautelar solicitada.

La candidatura recuerda además que esta iniciativa llega apenas un día después de que la Asociación para el Desarrollo Empresarial Zamora 10 hiciera pública una declaración institucional en la que expresó su preocupación por las presuntas irregularidades denunciadas durante el proceso electoral.

La organización pidió a la Junta que ejerciera sus funciones de tutela sobre la Cámara de Comercio para garantizar la "legalidad", la "transparencia" y la "neutralidad" del procedimiento.

En ese mismo comunicado, Zamora 10 también emplazó públicamente a las organizaciones empresariales EILZA, AZEHOS, la Asociación de Hostelería y la Escuela de Industrias Lácteas a manifestar su rechazo a las presuntas irregularidades denunciadas y a respaldar un proceso electoral "limpio", "transparente" y "plenamente democrático".

La asociación defendió que la Cámara debe representar al conjunto del tejido empresarial zamorano y no responder a intereses particulares.

La candidatura alternativa presentó el recurso de alzada el pasado 1 de julio con el objetivo de impugnar el desarrollo del proceso electoral.

Entre los motivos alegados figuran presuntas irregularidades relacionadas con la gestión y publicación del censo electoral, el sistema de delegación del voto y, especialmente, el procedimiento seguido para el voto por correo.

Asimismo, sostiene que durante el escrutinio manifestó su impugnación respecto al voto por correo y solicitó que esa oposición quedara reflejada en el acta del recuento.

Posteriormente, asegura haber sido informada de que dicha impugnación no constaba presentada por escrito, una circunstancia que también forma parte de los argumentos incorporados al recurso.

La candidatura también ha señalado que, una vez concluido el proceso electoral, recibió testimonios de empresarios que planteaban dudas sobre la trazabilidad y la gestión de parte del voto por correo, cuestiones que considera necesario esclarecer con "absoluta transparencia".

Anuncia acciones judiciales si no se paraliza el proceso

La candidatura confía en que la Consejería adopte una resolución antes de la constitución del nuevo pleno, de forma que la medida cautelar pueda desplegar sus efectos si finalmente resulta estimada.

En caso de que la Cámara de Comercio quede constituida sin que previamente se haya resuelto la solicitud de suspensión cautelar, la candidatura anuncia que ejercerá "todas las acciones judiciales" que considere procedentes para defender sus derechos e intereses legítimos y preservar, según sostiene, la integridad del proceso electoral.