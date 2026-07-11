Cambio histórico para Sanabria: la Junta conecta la comarca con autobuses a la estación de AVE

La Junta de Castilla y León pondrá en marcha el próximo lunes 13 de julio una reorganización de dos líneas de transporte público por carretera para incorporar una parada en la estación de Sanabria AV, en Otero de Sanabria.

La medida permitirá mejorar la conexión entre los autobuses y los servicios de alta velocidad, beneficiando a los vecinos de más de una veintena de municipios de la comarca.

La actuación ha sido impulsada por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital con el objetivo de reforzar la conectividad en el medio rural y facilitar el acceso al transporte ferroviario de alta velocidad sin necesidad de utilizar el vehículo privado.

Con esta modificación, la estación de Sanabria AV se consolida como un punto de intercambio entre el transporte por carretera y el ferrocarril en los desplazamientos entre Puebla de Sanabria y Zamora.

La reorganización afecta a las líneas regulares Ribadelago-Zamora y Puebla de Sanabria-Benavente.

Ambas modificarán su recorrido para realizar una parada en la estación de Otero de Sanabria antes de continuar hacia sus destinos habituales.

La Junta señala que esta decisión ha sido acordada con los alcaldes de la comarca para responder a las necesidades de movilidad detectadas en el territorio.

La incorporación de esta parada permitirá a los usuarios acceder de forma directa a los servicios ferroviarios de alta velocidad.

El nuevo enlace busca facilitar los desplazamientos tanto por motivos laborales como personales y reducir la dependencia del transporte privado para llegar a la estación.

La mejora tendrá un impacto directo sobre los habitantes de más de veinte localidades de Sanabria, que dispondrán de una conexión más sencilla con la red ferroviaria.

El Ejecutivo autonómico considera que esta actuación incrementará las alternativas de transporte disponibles para la población y favorecerá una movilidad más accesible en una comarca con una amplia dispersión geográfica.

La adaptación de los recorridos ha sido posible gracias a la colaboración entre la Junta y las empresas concesionarias del servicio, Julio Fernández y Viva Santander.

Ambas compañías han trabajado de forma coordinada con la Administración autonómica para rediseñar los itinerarios y hacer compatible la nueva parada con el funcionamiento habitual de las líneas.

La modificación de los recorridos irá acompañada de un ajuste en los horarios.

Para absorber el tiempo necesario para acceder a la estación sin alterar la hora de llegada a Benavente, Zamora y el resto de destinos, las salidas de ambos autobuses se adelantarán diez minutos.

De esta forma, el desvío quedará integrado en el recorrido sin aumentar la duración final del viaje para los pasajeros.

La Consejería también ha revisado la oferta de transporte tras la recuperación del tren madrugador de las 7.00 horas.

Como consecuencia, el autobús que comenzó a funcionar de manera provisional el pasado verano a las 6.45 horas dejará de prestar servicio en esa franja horaria.

Ese vehículo pasará a operar a las 15.00 horas en el recorrido Puebla de Sanabria-Estación Sanabria AV de Otero de Sanabria-Zamora.

Con este cambio, la Junta pretende reforzar las conexiones de la tarde y adaptar la oferta de transporte a la demanda actual tras la recuperación de los servicios ferroviarios.

Con esta reorganización, la Junta de Castilla y León continúa adaptando la red de transporte público a las necesidades de movilidad del medio rural.

La Administración autonómica sostiene que estas actuaciones contribuyen a mejorar la cohesión territorial, potenciar la intermodalidad entre autobús y tren y acercar la alta velocidad a los habitantes de la comarca de Sanabria.