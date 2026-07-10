Zamora pone la antesala perfecta al eclipse con música: 17 conciertos en 16 municipios durante el mes de julio

La Diputación de Zamora, a través del Área de Cultura, pone en marcha el ciclo de conciertos ‘Sub Astra. Músicos Zamoranos bajo el cielo de la provincia’.

Se trata de una iniciativa que va a recorrer diferentes localidades durante el mes de julio para unir música, patrimonio y astronomía como antesala del gran eclipse solar que vivirá la provincia el próximo 12 de agosto.

El programa nace como una propuesta cultural para promocionar este fenómeno astronómico excepcional y el extraordinario potencial de los cielos zamoranos, al tiempo que apuesta por el talento artístico de la provincia, llevando la música en directo a enclaves singulares del medio rural.

Entre el 11 y el 31 de julio se celebrarán 17 conciertos en 16 municipios, con la participación de artistas y formaciones zamoranas de estilos muy diversos, desde el flamenco al jazz, la música clásica, la música coral, el folk o las propuestas de autor.

Las actuaciones tendrán lugar en Manzanal del Barco (11 de julio), Villalazán (12 de julio), Villárdiegua de la Ribera (16 de julio), La Hiniesta (17 de julio), Sanzoles (18 de julio), Fuentesaúco (19 de julio), Arrabalde (24 de julio), Pozuelo de Tábara (24 de julio), Moraleja del Vino (25 de julio)

También en Sejas de Aliste (25 de julio), San Martín Castañeda (25 de julio), Asturianos (26 de julio), Villalonso (26 de julio), Muelas del Pan (26 de julio), Belver de los Montes (30 de julio) y Alcañices (31 de julio).

El cartel reúne a The Last Train, Flamenkeando, Penumbra Solar -con distintas propuestas artísticas-, Duero Wind Trío, Vicente Urones, El Portal del Carmen y Luis Santana, acompañado por el Coro Amigos de la Ópera de Zamora, configurando una programación que pone de manifiesto la calidad y diversidad de la escena musical zamorana.

Talleres formativos

Esta iniciativa cultural se complementa con el programa de talleres formativos organizados por el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Zamora, dirigidos a informar a la ciudadanía sobre la importancia del eclipse y las medidas necesarias para disfrutar de este acontecimiento con total seguridad.

Las sesiones se han celebrado ya en Camarzana de Tera (2 de julio), Fermoselle (3 de julio), Villalpando (4 de julio), Alcañices (7 de julio) y Puebla de Sanabria (9 de julio), y continúan en Fuentesaúco (hoy 10 de julio), para finalizar en Bermillo de Sayago (13 de julio), impartidas por especialistas en divulgación astronómica.

Tanto el ciclo de conciertos como los talleres forman parte de la programación especial diseñada por la Diputación de Zamora para promocionar el eclipse solar total del próximo 12 de agosto y consolidar a la provincia como un destino de referencia para el turismo astronómico.

Agosto

La programación continuará durante el mes de agosto con nuevas actividades culturales, divulgativas y de ocio dirigidas tanto a los zamoranos como a los miles de visitantes que se espera reciba la provincia con motivo de este acontecimiento histórico.

Con esta programación, la Diputación de Zamora reafirma su compromiso con la cultura, el turismo, la divulgación científica y la dinamización del medio rural, aprovechando un fenómeno único para proyectar la imagen de la provincia dentro y fuera de nuestras fronteras.