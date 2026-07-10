Zamora 10 pide a la Junta que ejerza su función de tutela en las polémicas elecciones de la Cámara de Comercio

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante un acto cuando era encargado de Medio Ambiente Rubén Cacho / ICAL .

La asociación para el desarrollo empresarial Zamora 10 ha denunciado las presuntas irregularidades registradas durante el proceso electoral de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios, que actualmente se encuentra impugnado mediante recurso de alzada presentado por la candidatura alternativa.

Para la organización, la elevada participación registrada en las elecciones "constituye un hecho de extraordinaria relevancia" porque los empresarios zamoranos respondieron de "forma masiva a la llamada a las urnas y expresaron de manera clara su voluntad de participar activamente en la renovación de una institución que debe representar a todo el tejido empresarial".

En este sentido, han resaltado como "especialmente significativo" que más del 70% del voto presencial, según los datos publicados por la candidatura alternativa, respaldó dicha candidatura, "obteniendo nueve de las 11 vocalías decididas mediante voto en urna".

"Un resultado que demuestra, a juicio de Zamora 10, que los empresarios hablaron con claridad y apostaron mayoritariamente por un proyecto de renovación, transparencia y apertura para la Cámara de Comercio", han añadido.

Ahora bien, han expresado que esa voluntad en las urnas "ha quedado gravemente empañada por las numerosas presuntas irregularidades denunciadas durante el proceso electoral, que han motivado la presentación de un recurso de alzada y que, en caso de no ser debidamente atendidas, podrían ser sometidas al conocimiento de los tribunales de justicia".

Y es que miembros de la candidatura alternativa que han interpuesto el recurso sostienen que estas presuntas irregularidades "presentan una especial gravedad" porque la "esposa de uno de los candidatos oficialistas formó parte de la Junta Electoral durante el proceso".

Igualmente, han anunciado que si la controversia llega a la vía judicial y la correspondiente demanda es admitida a trámite, pedirán la "práctica de cuantas diligencias resulten necesarias para esclarecer la trazabilidad del voto por correo, incluyendo, en su caso, la declaración de las 95 empresas que tramitaron esta modalidad de voto".

Entienden que la trazabilidad del voto por correo presenta "graves anomalías que deberán ser plenamente esclarecidas en sede judicial".

Por todo esto, desde Zamora 10 solicitan a la Junta que ejerza "con toda firmeza" las funciones de tutela de las que disponen para garantizar el "esclarecimiento de los hechos denunciados y adopten cuantas medidas sean necesarias para preservar la legalidad, transparencia y la neutralidad del proceso electoral".

"La credibilidad de las Cámaras de Comercio de Castilla y León, la confianza de los empresarios y la propia imagen institucional de la Junta exigen una respuesta contundente ante cualquier actuación que pueda comprometer la limpieza de un proceso democrático", han reivindicado.

Asimismo, han hecho un llamamiento público a EILZA y AZEHOS, a la Asociación de Hostelería y a la Escuela de Industrias Lácteas para que trasladen expresamente su rechazo a las presuntas irregularidades, defiendan la limpieza del proceso y respalden el derecho de todos los empresarios "a unas elecciones transparentes, neutrales y plenamente democráticas".