El Teatro Ramos Carrión tiene nuevos gestores: más oferta, descuentos y sin gastos de gestión en taquilla

El Teatro Ramos Carrión de la Diputación de Zamora ya tiene nuevos gestores por un importe cercano a los 1,2 millones de euros, una vez la institución provincial ha adjudicado este viernes el contrato.

Este nuevo contrato, a su vez, implica un importante ahorro económico para las arcas provinciales comparándolo con la anterior concesión.

La nueva empresa adjudicataria, Klemark Espectáculos Teatrales S.A., se encargará de gestionar y explotar integralmente los espacios del inmueble durante los próximos dos años.

La oferta que presentó ha sido exactamente de 1.183.284,74 euros, lo que suponen casi 260.000 euros menos respecto al presupuesto de licitación que era de 1.443.030,17 euros, IVA incluido.

La propuesta adjudicataria, además, contempla diversas mejoras, como la ampliación de la programación anual con ocho nuevas jornadas (tres de teatro, tres de música y dos de danza), pasando de 45 a 53.

También se incrementa el uso gratuito para la Diputación de Zamora en 17 días adicionales del auditorio, pasando de 60 a 77 días al año. Para el caso de las salas polivalentes, se suben 20 días más al año de uso gratuito, de 30 a 50.

Además, habrá descuentos del 30% para personas con discapacidad, familias numerosas y monoparentales y personas desempleadas.

Para el caso de los empadronados en localidades de la provincia de menos de 20.000 vecinos, los jubilados y estudiantes de la Universidad de Salamanca (USAL), el descuento será del 10%.

La concesionaria tendrá la potestad de alquilar la terraza por una tarifa máxima diaria de 600 euros y está obligada a explotarla al menos tres meses al año para uso de cafetería y catas de vino.

También se eliminan los gastos de gestión para las entradas que se compren en la taquilla del propio Teatro Ramos Carrión. Por otro lado, el nuevo contrato refleja 150 días de utilización de la Sala de Exposiciones y la subrogación de todos los trabajadores.

El pleno de este viernes también ha servido para aprobar la colaboración entre la institución provincial y la Consejería de Educación de la Junta para reparar, conservar y mejorar los centros escolares de infantil y primaria del medio rural para el año 2027, por un importe de 300.000 euros de los que el Gobierno autonómico aportará 180.000 y la Diputación 120.000.

Por último, se ha aprobado la modificación presupuestaria por medio de suplementos de crédito debido a la contratación de emergencia de 1,3 millones para licitar el derribo del puente sobre el río Duero en la ZA-P-21012 que une Granja Florencia con la N-122 tras el hundimiento del pilar central.

Esta carretera provincial constituye una infraestructura estratégica para las comunicaciones de las comarcas de Toro y Tierra del Vino, ya que enlaza, por un lado, con la carretera N-122 y, por otro, con la carretera provincial ZA-P-1102, a la altura de la Granja Florencia, permitiendo la conexión con Toro a través de Peleagonzalo y con la capital zamorana por Villalazán y Villaralbo.