Las obras más conocidas del Museo del Prado llegan a 13 pueblos de Zamora

Presentación de la iniciativa 'En el un lugar que renace', de la Diputación de Zamora y el Museo del Prado. Diputación de Zamora

Un total de 15 réplicas de las obras más conocidas del Museo del Prado llegarán a 13 localidades de la provincia de Zamora, donde podrán ser visitadas gracias a la iniciativa 'En un lugar que renace' de la Diputación y el espacio expositivo madrileño.

Así lo han presentado este jueves el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, el vicepresidente primero y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López, el presidente del Real Patronato del Museo Nacional del Prado, Javier Solana, y el director de Comunicación y Asuntos Corporativos, Carlos Chaguaceda.

Las réplicas se expondrán en las comarcas de Sanabria y La Carballeda, con el objetivo de acercar el arte a un territorio de incalculable valor ambiental.

Otra de las obras se ha instalado en el balcón del Edificio de Las Arcadas de la Diputación de Zamora en la capital, como una invitación para realizar el itinerario completo.

La finalidad es volver a llevar la mirada a unos paisajes naturales que, aunque el pasado año se vieron afectados por los incendios, mantienen grandes espacios naturales de enorme belleza.

La iniciativa se presenta, a su vez, como la continuidad de anteriores proyectos realizados por el Museo del Prado en los que busca dar un sentido distinto a sus obras clásicas al sacarlas de sus salas y hacerlas convivir con los ciudadanos.

Junto a la Diputación de Zamora, se refuerza su vocación de llevar el arte a las calles y sigue con este proyecto que tiene un significado especialmente profundo al desplegarse en pueblos de un territorio que, pese a sufrir el incendio forestal más grande de España desde que hay registros, conserva una belleza sobrecogedora y un gran potencial para su recuperación.

Al situarse en espacios naturales, obras como La Anunciación de Fra Angélico, la Maja vestida de Goya o el Autorretrato de Durero alcanzan una resonancia inédita, invitando a los vecinos a redescubrir el arte y la belleza en su día a día.

Las reproducciones que se instalarán, en tamaño real y con sus marcos y cartelas explicativas, recrean la experiencia del museo al aire libre, pretendiendo despertar la curiosidad y asombro de todos.

Su presencia en Zamora aporta una mirada que combina resiliencia, cultura y futuro, contribuyendo a poner en valor un entorno natural especial que, aún en proceso de recuperación, mantiene intacta su capacidad de emocionar a los visitantes.

Las obras que se han instalado en las distintas localidades son las siguientes:

- Zamora (Lucha de San Jorge y el Dragón, de Rubens)

- Hermisende (La Anunciación, de Fra Angélico)

- Lubián (Cardenal, de Rafael)

- Ribadelago (El quitasol, de Goya)

- San Martín de Castañeda (El sueño de Jacob, de Ribera)

- Galende (Autorretrato, de Durero)

- Trefacio (Bodegón con flores, copa de plata dorada, almendras, frutos secos, dulces, panecillos, vino y jarra de peltre, de Clara Peeters)

- El Puente de Sanabria (La rendición de Breda, de Velázquez)

- Puebla de Sanabria (El caballero de la mano en el pecho, del Greco, y Carlos V a caballo en la batalla de Mülhberg, de Tiziano)

- Otero de Sanabria (Santa Isabel de Portugal, de Zurbarán)

- Asturianos (La maja vestida, de Goya)

- Mombuey (Venus y Adonis, de Veronés)

- Santa Cruz de los Cuérragos (Felipe II, de Sofonisba Anguissola)

- Villardeciervos (Las hilanderas, de Velázquez)