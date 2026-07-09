Una brillante alianza para convertir a Zamora en referente de congresos académicos con 60.000 euros de inversión

El Ayuntamiento de Zamora, la Universidad de Salamanca (USAL) y la Fundación General de la Universidad de Salamanca (FGUSAL) han formalizado un convenio de colaboración estratégica con el objetivo de promover y apoyar la celebración de congresos científicos, académicos y culturales en la capital zamorana durante los próximos tres años.

El acuerdo ha sido suscrito por el alcalde de Zamora, Francisco Guarido Viñuela; el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado Rodríguez; y el director-gerente de la FGUSAL, Óscar González Benito.

Con este marco jurídico, las tres instituciones se alían para potenciar la transferencia del conocimiento académico directamente al ámbito económico y social de la ciudad.

Compromiso presupuestario

Para la consecución de estos objetivos, tanto el Ayuntamiento de Zamora como la Universidad de Salamanca aportarán una financiación anual de 10.000 euros cada uno durante los ejercicios 2026, 2027 y 2028, sumando una partida global de 60.000 euros destinada a ayudas directas para la organización de los eventos.

Además del respaldo económico, la colaboración contempla una importante aportación de infraestructuras que se concretan, por parte del Ayuntamiento de Zamora, en la puesta a disposición del convenio de instalaciones municipales idóneas para albergar estos encuentros

Además de coordinar acciones de acogida y turismo para los congresistas y de difundir información sobre los congresos que se celebren en la ciudad.

Por su parte, la Universidad de Salamanca cederá sin coste alguno para las arcas municipales los espacios y aulas del Campus Viriato de Zamora, además de aportar el capital humano y el comité de expertos que coordinará el diseño científico de los programas.

Gestión ágil y eficiente

La Fundación General de la USAL (FGUSAL) asumirá un rol operativo clave en el convenio. En su condición de medio propio personificado de la institución académica, se encargará de forma íntegra de la gestión económica y financiera.

También, de la tramitación de los pagos de las distintas convocatorias que se lancen en el marco de este acuerdo, garantizando una ejecución técnica ágil y un control exhaustivo del destino de las ayudas.

Con este acuerdo, Zamora refuerza su posición en el mapa del turismo de congresos y el ámbito universitario, dinamizando el tejido empresarial, hostelero y comercial de la ciudad a través del conocimiento y la cultura.