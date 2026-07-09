El Ayuntamiento de Zamora invierte más de 220.000 euros para mantener los 15 colegios públicos de la ciudad

Pablo Novo, concejal de Obras en el Ayuntamiento de Zamora. Fotografía: Ayuntamiento de Zamora.

El Ayuntamiento de Zamora ha presentado este jueves, 9 de julio, el Plan Integral de Mantenimiento y Reparación que se llevará a cabo este verano en los 15 colegios públicos de educación infantil y primaria de la ciudad.

Las intervenciones, que cuentan con un presupuesto total de 221.464 euros, se desarrollarán aprovechando las vacaciones estivales con el fin de ejecutar las obras más complejas sin interferir en la actividad lectiva.

El concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana, Pablo Novo, ha indicado durante la comparecencia para explicar dichas actuaciones que esta planificación nace del diálogo directo con la comunidad educativa.

Ya que durante los últimos meses, los servicios municipales han recopilado y analizado las carencias y demandas remitidas por los equipos directivos de cada centro para redactar las correspondientes memorias técnicas.

El plan presentado contempla actuaciones en los centros Alejandro Casona, Arias Gonzalo, Gonzalo de Berceo, Jacinto Benavente, José Galera, Juan XXIII, La Hispanidad, La Viña, Miguel de Cervantes, Nuestra Señora de la Candelaria, Obispo Nieto, Riomanzanas, Sancho II, San José de Calasanz y La Villarina.

Seis grandes bloques

La inversión municipal se desglosará en seis partidas específicas destinadas a solucionar el desgaste diario de los edificios.

Por un lado, al pintado y renovación de numerosos espacios, tanto interiores como exteriores, se destinarán un total de 43.857 €.

Para labores de albañilería se contempla la cantidad de 43.644 €, que permitirán la reparación de cubiertas, goteras, paredes, zócalos, pavimentos y alicatados.

En actuaciones de carpintería se van a invertir 42.589 €, para la reparación y sustitución de elementos de aluminio y madera como puertas, ventanas, persianas y armarios.

El Plan también contempla la realización de trabajos de mejora y mantenimiento en las instalaciones eléctricas de los centros, acción para la que se destinarán 36.482 €.

Junto con ello se realizarán trabajo para solventar las deficiencias en redes sanitarias e instalaciones hidráulicas, para lo que se cuenta con un presupuesto de 30.490 euros y por último para la reparación de rejas, verjas metálicas y puertas de acceso se destinarán 24.402 euros.

Reclamación a la Junta de Castilla y León

El responsable municipal ha recordado que estas labores de conservación de los edificios públicos contaban históricamente con el respaldo fundamental de los planes de empleo de la Junta de Castilla y León, que permitían contratar a cientos de trabajadores durante meses.

Por ello, Novo ha señalado que “a supresión de estos programas por parte del gobierno autonómico ha obligado al Consistorio a asumir de forma directa estas actuaciones mediante contratos específicos y fondos exclusivamente municipales para evitar el deterioro progresivo de los colegios”.

Por ello, desde el Ayuntamiento se ha vuelto a hacer un llamamiento formal a la Junta de Castilla y León para que recupere estas herramientas de empleo, esenciales para la gestión local de la comunidad.

El concejal de Obras ha añadido que “el objetivo fundamental de este esfuerzo inversor es garantizar una red educativa pública cuidada, digna y segura, alargando la vida útil de las infraestructuras existentes para que miles de niños y niñas de Zamora puedan estudiar en las mejores condiciones”.