Zamora reclama más inversión y nuevas reglas para adaptar el turismo al cambio climático

El concejal de Turismo, Cristoph Strieder, como ponente en el III Foro MICE Castilla y León Ayuntamiento de Zamora

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora, Cristoph Strieder, ha defendido la necesidad de reforzar la inversión pública e impulsar una mayor regulación para afrontar los efectos del cambio climático, durante su participación en el III Foro Castilla y León MICE, celebrado en el Palacio de Congresos Lienzo Norte de Ávila.

Además cree que se debe adaptar el modelo de turismo de reuniones a los nuevos hábitos de los visitantes.

Strieder intervino como ponente en la mesa redonda '¿Se puede planificar el futuro?', enmarcada dentro de este encuentro profesional dedicado al turismo de reuniones, congresos, incentivos y eventos.

El responsable municipal de Turismo ha pedido que las administraciones continúen respaldando al sector mediante nuevas inversiones.

A su juicio, ese apoyo institucional resulta necesario para consolidar el crecimiento de un ámbito que considera estratégico y para mantener la competitividad de los destinos turísticos.

Strieder también ha defendido que es necesario "tomar más en serio el discurso sobre la sostenibilidad que hasta ahora ha tenido poco efecto".

En este contexto, señaló que el turismo de reuniones deberá adaptarse a las consecuencias del cambio climático y a la aparición cada vez más frecuente de episodios de calor extremo.

El concejal ha explicado que esos cambios obligarán a replantear la organización de congresos, reuniones y eventos, así como las actividades que se ofrecen a los asistentes.

En este sentido, ha abogado por la búsqueda de nuevos formatos dentro del sector MICE que permitan responder a las nuevas condiciones climáticas y a la evolución de los hábitos de los visitantes.

Durante su intervención también ha reclamado una mayor legislación que facilite tanto la lucha contra el cambio climático como la adaptación del sector turístico a sus efectos.

Según ha expuesto, ese nuevo marco normativo será necesario para responder a las transformaciones que afectarán al comportamiento de los viajeros en los próximos años.

En la mesa redonda participaron igualmente Joaquim Pinto, director de Padcelona y de la plataforma de gestión de eventos Eventscase, y César González, CEO de Somos Experiences, agencia B Corp especializada en marketing experiencial y organización de eventos.

El III Foro Castilla y León MICE se celebró con el objetivo de poner en valor la oferta de la comunidad autónoma para el turismo de reuniones y los viajes de incentivos.

El encuentro buscaba favorecer la actividad empresarial y fortalecer las relaciones comerciales de un segmento considerado estratégico por su capacidad para atraer visitantes durante todo el año.

El turismo MICE figura entre los segmentos con mayor potencial de crecimiento dentro de la industria turística.

Así lo refleja el informe del Spain Convention Bureau, que cifra en 14.830 millones de euros el volumen de negocio generado por el turismo de reuniones en España durante 2025, un 3,7 % más que el año anterior.

El mismo informe recoge que este segmento recibió 10,67 millones de viajeros durante ese ejercicio.

Además, el gasto medio diario del turista de negocios alcanzó los 388,5 euros, una cifra que casi triplica la del turista vacacional.

Estos datos reflejan el peso creciente de un modelo turístico que contribuye a la desestacionalización de la actividad y sitúa a España como el tercer destino mundial en turismo de reuniones.